Nechal by sa zmraziť a dúfal, že o 400 rokov možno získa nové telo. Peter Forsberg má bizarný plán do budúcnosti

Bývalý švédsky hokejista Peter Forsberg už uvažuje o ďalekej budúcnosti a o technológiách, ktoré by vtedy mohli existovať.
Vzhľadom na jeho kariéru, počas ktorej dostal množstvo úderov a podstúpil až 22 operácií, jeho telo má po tom všetkom stopy – trpí bolesťami chrbta aj ramien.
Nedávno schudol 15 kíl a 52-ročný bývalý útočník sa snaží o svoje telo starať čo najlepšie. Ide to stále ťažšie, keďže človek starne.
Verí v budúcnosť
„Chcem žiť čo najdlhšie. Keď ste starší, vyberá si to na tele väčšiu daň, ak sa s ním zle zaobchádza. Keď ste mali 20, mohli ste robiť, čo ste chceli, takže teraz sa budem snažiť udržať si túto váhu a životný štýl,“ povedal pre web aftonbladet.se.
Fascinuje ho starnutie a pohrával sa so špeciálnym nápadom, ako zostať čo najdlhšie „svieži“. Premýšľa, nad tým, že by sa nechal zmraziť a riskol by situáciu, že sa napríklad zobudí o 400 rokov neskôr.
V tej dobe by sa možno dali obnoviť bunky. „Alebo vezmete mozog, presuniete ho a získate nové telo. Za posledných 100 rokov sa toho udialo dosť veľa,“ priblížil na margo posunu ľudstva v rôznych oblastiach.
Forsberg to síce nemyslel úplne vážne, hoci si to jeho priatelia mysleli. Uvažuje však o alternatívach a toto by mohla byť jedna z nich.
„Možno zmrazím aj kamaráta, aby som mal s kým tráviť čas, keď sa rozmrazíme,“ uzatvoril Švéd s úsmevom.