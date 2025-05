Gyimesi: Európa nemá rešpektovaného lídra. Merz je servilný, Macrona prefacká vlastná manželka pred kamerami - ROZHOVOR

Slovensko vraj vyvoláva v Bruseli čoraz väčšie obavy. Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz dokonca hrozí našej krajine zablokovaním eurofondov, ak sa bude Slovensko naďalej odkláňať od spoločného smerovania Európskej únie. Slová nemeckého kancelára ostro kritizuje poradca ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a bývalý poslanec parlamentu György Gyimesi.

Podľa Gyimesiho vyjadrenie kancelára Merza je popretím motta Európskej únie, ktoré hovorí o zjednotení v rozmanitosti. „To, čo hovorí pán Merz je plne v súlade s liberálnym, progresívnym, európskym mainstreamom, ktorý chce z Európskej únie urobiť federálny štát, kde sa na vrcholovej úrovni v Bruseli a s ich spojencami bude robiť jednak aj zahraničná politika, ale aj politika, ktorá bude popierať niektoré národné štáty a ich záujmy,“ hovorí Gyimesi.

„Nemecký kancelár nemôže povedať to, že ak nebudeš poslúchať, tak dostaneš po hlave a zoberieme ti peniaze a tie peniaze dostaneš len vtedy, keď budeš počúvať na slovo a budeš poškodzovať svoje vlastné ekonomické záujmy,“ uviedol Gyimesi. Pripomenul, že Európska únia bola vybudovaná aj na ekonomickej spolupráci európskych národov, ktoré mali zabezpečiť Európe mier aj ekonomickú prosperitu.

Nemci sú ticho po útoku na Nord Stream

Najnovšie nemecký kancelár Merz na margo plynovodu Nord Stream 2 vyhlásil, že urobí všetko preto, aby nemohol byť opätovne uvedený do prevádzky.

„Nedokážem si predstaviť viac servilného človeka ako je Merz, a ako sú nemeckí kancelári vôbec, pokiaľ ide o ich konanie od začiatku vojny. Nedokážem si predstaviť, že vybudujete za desiatky miliárd eur infraštruktúru, do ktorej investujete peniaze, je to jedna z tepien ich ekonomiky, a tu si niekto dovolí túto rúru vyhodiť do vzduchu a Nemci nič, sú ticho. Za normálnych okolností je toto dôvodom na vyhlásenie vojny, no zjavne nie pre Nemcov, ktorí radšej zaplatia troj- až štvornásobné ceny za plyn a budú budovať nové prístavy pre tankeri, ktoré tam budú nosiť bridlicový plyn zo Spojených štátov. Je to absolútne scestné, čo Merz hovorí, a je to strieľanie si do vlastných kolien aj do hlavy,“ okomentoval Gyimesi vyhlásenie nemeckého kancelára.

Európe chýba líder

„Merz nech si najprv urobí poriadok doma, pretože on nebol v prvom kole ani len zvolený, čo sa doposiaľ nikdy asi ešte nestalo. Bol zvolený až v druhom kole a toto bolo vztýčený prst pre Merza. Zároveň mu dýcha na krk AfD, ktorá sa posilňuje, takže jeho pozícia nie je až taká veľmi silná,“ uviedol Gyimesi na margo politickej atmosféry v Nemecku.

„A potom je tu druhý vojvodca, Macron, ktorého prefacká jeho vlastná manželka pred kamerami. Takýto človek sa asi ťažko bude tu hrať na druhého Napoleona, lebo nemá rešpekt,“ okomentoval Gyimesi najnovšie virálne video spojené s osobou francúzskeho prezidenta.

Gyimesi súhlasí s názorom, že Európska únia dnes nemá relevantného a rešpektovaného lídra. „Pani Ursula von der Leyenová bola skompromitovaná už keď sa dostala na čelo Európskej komisie. Veď ona doslova musela ujsť z Nemecka, lebo mala toľko káuz na ministerstve obrany,“ uviedol politik na margo predsedníčky Európskej komisie. „Takže líder Európy, to znamená človek, ktorému treba zavolať, keď niekto niečo vo svete chce, tu nikdy ani nebol. Toto už kritizovali aj bývalí americkí prezidenti, že v Európe nie je komu zavolať,“ zdôraznil politik.

Gyimesi zároveň hovorí o absolútnom progresívnom farizejstve, ktorého semenišťom je práve Brusel. „Keď najväčšia obhajkyňa Green Dealu Ursula von der Leyen ide 200 kilometrov z Bruselu do Luxemburgu lietadlom, tak vtedy sa na ňu nevzťahujú uhlíkové stopy, nehovoriac o tom, že takáto preprava je oveľa drahšia a stojí to peniaze nás, európskych daňových poplatníkov. Vtedy je vždy všetko v poriadku. Keď sa kradne v Bruseli, tak asi je to v mene nejakej vyššej moci, to sa smie a inde sa to nesmie,“ zhodnotil politik.

