Neapol prišiel o svoju hviezdu. Chýbať bude mesiace

Skúsený belgický stredopoliar utrpel svalové zranenie pri realizácii pokutového kopu v zápase proti Interu Miláno.
Skúsený belgický futbalový stredopoliar Kevin De Bruyne bude mimo hry najmenej tri mesiace po tom, čo si pri realizácii pokutového kopu poranil stehenný sval, uviedol v utorok manažér SSC Neapol Gabriele Oriali.

De Bruyne otvoril skóre v napínavom zápase Serie A 2025/2026 proti Interu Miláno, ktorý Neapol vyhral 3:1, no po premenenej penalte musel zápas predčasne opustiť pre zranenie. „Presnejšie informácie budeme mať po jeho operácii, ktorá je naplánovaná na stredu, ale očakávame, že bude mimo tri až štyri mesiace,“ povedal Oriali pre DAZN.

Tridsaťštyriročný hráč strelil od príchodu do Neapola štyri góly, z toho tri z pokutových kopov a jeden z priameho kopu.

Oriali zároveň oznámil, že Romelu Lukaku by sa mal tento týždeň vrátiť do tréningového procesu, hoci presný termín jeho návratu na ihrisko zatiaľ nie je známy.

Lukaku si zranil stehno počas prípravného zápasu a zatiaľ neodohral žiadny ligový zápas v tejto sezóne. Neapol vedie tabuľku Serie A pred AS Rím na základe lepšieho skóre, pričom oba tímy majú 18 bodov.

V utorňajšom dueli najvyššej talianskej súťaže zvíťazil Neapol na ihrisku Lecce 1:0. Mužstvu „partenopei“ naďalej chýba zranený slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka.

