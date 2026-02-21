Návštevnosť Vysokých Tatier prekonala rekord spred pandémie, čísla opäť potiahli najmä Slováci

Región Vysoké Tatry v minulom roku prekonal v počte návštevníkov aj rekordný rok 2019. Vysokotatranský región vlani ubytoval 912 000 návštevníkov, v medziročnom porovnaní ide o nárast o 9 % a v porovnaní s turisticky najúspešnejším rokom 2019 o 8,1 %. Informovala o tom riaditeľka OOCR Región Vysoké TatryLucia Blašková.
Vo Vysokých Tatrách vlani návštevníci uskutočnili 2,45 milióna prenocovaní, čo je takmer na úrovni spred pandémie (pokles približne o 0,3 %). „Zvyšovanie priemerného počtu prenocovaní na jedného hosťa predstavuje jednu z hlavných výziev pre destináciu. Počet prenocovaní sa zásadne nezvýšil, práve zahraniční návštevníci však môžu tento vývoj pomôcť vyvážiť, keďže zvyčajne prichádzajú na dlhší pobyt a prispievajú tak k predĺženiu priemernej dĺžky pobytu,“ informovala Blašková.
Medzi cudzincami prevažujú Poliaci
Návštevnosť tvorili aj v minulom roku najmä slovenskí turisti, ich počet v porovnaní s rokom 2024 narástol o 6 %. Počet slovenských návštevníkov zároveň dosiahol najvyššie hodnoty za celé sledované obdobie. Zo zahraničnej klientely sú rekordérmi v návštevnosti Tatier Poliaci, ktorí stabilne patria medzi najsilnejšie zahraničné trhy.
Ešte priaznivejšie výsledky podľa organizácie cestovného ruchu prináša širší región pod značkou Tatry, v ktorom sa spájajú aktivity Vysokých Tatier a Liptova. Záujem vzrástol u turistov zo Spojeného kráľovstva (+21%), Rumunska (+12 %) a krajín Pobaltia – najmä Litvy (+20 %). Z týchto krajín prišlo historicky najviac turistov v celkovom sledovaní. Z ďalších národností stúpal aj počet turistov Nemecka, Izraela, Beneluxu či Francúzska.
„Výsledky, ktoré dnes vidíme na zahraničných trhoch, sú odrazom systematickej práce nášho tímu a partnerov v regióne. Dlhodobo budujeme značku Vysoké Tatry ako atraktívnu a kvalitnú destináciu, cielene pracujeme s prioritnými trhmi a rozširujeme spektrum krajín, z ktorých k nám návštevníci prichádzajú. Rast zahraničnej návštevnosti, nielen zo susedných krajín, alebo skokanov z Litvy, Spojeného kráľovstva, či Rumunska potvrdzuje, že naša stratégia diverzifikácie a aktívneho marketingu prináša konkrétne výsledky. Vnímame to ako potvrdenie správne nastaveného smerovania regiónu a záväzok pokračovať v tejto práci aj v ďalších rokoch,“ priblížila Blašková.
Dosiahnutý míľnik je výzvou
Podľa vysokotatranskej organizácie cestovného ruchu je dosiahnutý míľnik v návštevnosti regiónu výzvou pre rozvoj Vysokých Tatier v nasledujúcich rokoch. Zamerať sa chcú napríklad aj na posilňovanie jednodňovej návštevnosti, ktorá je dôležitá pre strediská, atrakcie či služby v regióne.
„Región sa zároveň sústreďuje na rozvoj mimosezónnych období a predlžovanie pobytov. Cieľom je nielen rast počtu návštevníkov, ale aj zvýšenie priemernej dĺžky pobytu a rovnomernejšie rozloženie návštevnosti počas roka. Naším cieľom nie je krátkodobý výkyv, ale stabilný a udržateľný rast. Rozširujeme spektrum krajín, z ktorých návštevníci prichádzajú, a tým posilňujeme dlhodobú stabilitu regiónu,“ doplnila Blašková.