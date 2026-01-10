Košický kraj láme rekordy v cestovnom ruchu, návštevnosť sa priblížila k úrovniam spred pandémie

Košický kraj v uplynulom roku zaznamenal nárast návštevnosti, čísla sa priblížili k rekordnému roku 2019. Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Ako ďalej uviedla, úspešne inovovala ponuku pre rodiny s deťmi, prezentovala región v zámorí a pripravila aj pôdu pre rozsiahlu podporu nových projektov v roku 2026, prostredníctvom grantového programu Terra Incognita.
Spiš bol skokanom roka
Turistická sezóna v roku 2025 podľa organizácie potvrdila, že Košický kraj je čoraz vyhľadávanejšou alternatívou hostí zo Slovenska i zahraničia. V rámci hlavnej turistickej sezóny, teda od mája do októbra, navštívilo Košický kraj 290-tisíc návštevníkov. Strávili v ňom 620-tisíc nocí. Medziročný nárast v počte prenocovaní počas sezóny predstavoval 6,5 percenta. Ide o dvojnásobné tempo rastu, v porovnaní s predošlým rokom.
„Skokanom roka“ bol región Spiš, udržal si pozíciu lídra a jeho návštevnosť medziročne narástla o 19 percent. Krajská organizácia cestovného ruchu tiež uviedla, že dáta ukazujú pozitívny trend predlžovania sezóny aj oslabovania výkyvov medzi letom a mimosezónnym obdobím.
„Rok 2025 nám jasne ukázal, že investície do rozvoja destinácie prinášajú reálne výsledky. Som hrdý na to, že sa nám darí nielen lákať nových návštevníkov, ale aj predlžovať čas, ktorý u nás strávia. Teší ma najmä úspech Spiša, ktorý sa stal ťahúňom celého kraja. V tomto tempe nepoľavíme, práve naopak. Pre rok 2026 sme prostredníctvom programu Terra Incognita vyčlenili sumu takmer 2,4 milióna eur. Tieto prostriedky pôjdu na podporu podujatí, tvorbu audiovizuálnych diel, ale predovšetkým do veľkých infraštruktúrnych projektov a ekoturizmu, ktoré zásadne zvýšia kvalitu služieb a atraktivitu nášho kraja pre budúce roky,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Úspešná prezentovácia v zahraničí
Významnú časť aktivít Košice Región Turizmus v roku 2025 tvorila prezentácia v zahraničí, organizácia zastupovala kraj na viacerých kľúčových veľtrhoch, ako sú ITB Berlín, IMEX Frankfurt či Routes Europe v španielskej Seville. Prenikla aj na zámorské trhy, turistická ponuka zaujala napríklad v Kanade.
„Výrazným úspechom v roku 2025 bola komunikácia projektu „Umenie na mieste X“, ktorý sa transformoval na prvú Slovenskú landartovú galériu pod holým nebom. Hoci v tomto roku nepribudli nové diela, existujúca sieť ôsmich inštalácií v krajine pritiahla masívnu pozornosť médií a verejnosti,“ uvádza Košice Región Turizmus s tým, že projekt získal aj prestížne ocenenie. Konkrétne si odniesol dve druhé miesta v súťaži PROKOP, čo ho zaradilo medzi najinovatívnejšie PR projekty na Slovensku.
„Košický kraj má naďalej obrovský potenciál práve v tom, že je pre mnohých cestovateľov stále neokukanou destináciou, ktorá ponúka autenticitu, akú v masových rezortoch nenájdu. Vidíme rastúci záujem nielen z tradičných trhov ako Poľsko a Česko, ale otvárajú sa nám dvere aj do Škandinávie, Španielska či Talianska. Našou stratégiou je cieliť na klientelu, ktorá ocení naše pamiatky UNESCO, prírodné unikáty a kvalitnú gastronómiu. Verím, že práve táto kombinácia neobjaveného s rastúcou kvalitou služieb je našou najväčšou devízou do budúcich rokov,“ vyjadrila sa výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka VargováJurková.
Rodiny s deťmi oslovil detský svet Haravara
Organizácia sa tiež posunula v prístupe k rodinám s deťmi, a to prostredníctvom detského sveta Haravara. Obľúbená súťaž Pátračka v minulom roku prešla digitálnou transformáciou, vďaka forme mobilnej aplikácie sa stala modernejšou a dostupnejšou pre deti.
„Portfólio zážitkov obohatila aj nová interaktívna hra pre rodiny s názvom „Za kostolmi s virtuálnym štetcom“. Táto hra v aplikácii Geofun inovatívnym spôsobom spája zábavu so vzdelávaním a láka návštevníkov k spoznávaniu unikátnych gotických kostolov v Koceľovciach, Ochtinej, Štítniku a Plešivci. Spolu s novými audio rozprávkami a online magazínom tak Haravara potvrdila svoju pozíciu lídra v segmente rodinného turizmu v Košickom kraji,“ uvádza krajská organizácia cestovného ruchu.
Rok 2026 má priniesť ďalší rozvoj
Úspech v uplynulom roku zaznamenal aj Regionálny informačný bod v Košiciach. Počas prvých desiatich mesiacov roka 2025 obslúžil vyše 11 600 návštevníkov. Obľúbené boli aj tematické produkty, ako napríklad jazdy „Mikrobusom po Gotickej ceste“. Ich obsadenosť medziročne narástla o 25 percent.
V roku 2026 bude podľa organizácie jej hlavným cieľom podpora ďalších projektov z programu Terra Incognita, ktoré obohatia turistickú ponuku kraja, a tiež intenzívna podpora podujatí generujúcich prenocovania, aj mimo hlavnej sezóny. Medzi prioritami bude aj zviditeľňovanie Košického kraja na strategických zahraničných trhoch a ďalšie budovanie značky „Kraj sveta“.
„Rastúci záujem návštevníkov, cielená práca s rodinami, úspešná prezentácia v zahraničí a pripravované investície do infraštruktúry vytvárajú pevný základ pre ďalší rozvoj cestovného ruchu. Do roku 2026 vstupuje kraj sebavedomo – ako destinácia ponúkajúca autentické zážitky, stále vyššiu kvalitu služieb, priestor na objavovanie bez masového turizmu a atraktivitu pre domácich aj zahraničných hostí. Práve v tom spočíva jeho sila a dôvod, prečo sa k nemu návštevníci radi vracajú a objavujú ho znova, vždy z iného uhla,“ uzatvára Košice Región Turizmus.