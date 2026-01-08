Návštevníci SNG získali viac času, ikonické ilustrácie aj skryté poklady zbierok uvidíte až do februára

Slovenská národná galéria (SNG) predĺžila trvanie súčasných výstavných projektov. Ide o Bienále ilustrácií Bratislava (BIB 2025), spolu so sprievodnou výstavou Brunovský – Hložník – Kállay: Labyrint umenia a zrkadlo duše, a tiež výstavu Bang! Bang?! Ako z galérie informovali, výstavy budú pre verejnosť prístupné až do 8. februára 2026.
„Návštevníci tak budú mať viac času na zhliadnutie týchto jedinečných výstav,“ uviedla SNG. Doplnila, že jubilejný 30. ročník Bienále ilustrácií Bratislava 2025 predstavuje medzinárodnú súťažnú prehliadku originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež. Do SNG sa BIB vrátilo po takmer šesťdesiatich rokoch. Ide o najväčšie nekomerčné podujatie svojho druhu na svete.
„Súčasťou BIB 2025 je aj sprievodná výstava Brunovský – Hložník – Kállay: Labyrint umenia a zrkadlo duše, ktorá predstavuje diela troch kľúčových osobností slovenskej ilustrácie a slovenského výtvarného umenia,“ doplnili z galérie. V rámci výstavy Bang! Bang?! si návštevníci môžu pozrieť prierez tvorbou najmä slovenských autorov od konca 60. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Návštevníci SNG majú jedinečnú príležitosť vidieť diela z jej zbierok, z ktorých mnohé dlho neboli verejnosti prístupné, zároveň môžu získať širší pohľad na vývoj umenia za ostatné viac ako polstoročie.
Bienále ilustrácií Bratislava 2025 možno vidieť v priestoroch SNG na Riečnej 1, na 1. poschodí, v sále I a II. Sprievodná výstava Brunovský – Hložník – Kállay: Labyrint umenia a zrkadlo duše je dostupná v rovnakej budove, konkrétne v Premostení, v sále IX. Kurátormi sú Martin Vančo a riaditeľ SNG Juraj Králik. Šéf galérie je spolu s Martinom Dostálom aj kurátorom výstavy Bang! Bang?! – diela slovenských autorov (a priľahlého okolia) od konca 60. rokov 20. storočia po súčasnosť. Táto výstava je prístupná v priestoroch na Riečnej 1, Bratislava, v Átriu a sále III.