Svetová výstava známok SLOVPHILEX 2027 v Bratislave. Počíta sa aj s Modrým Mauríciom

Zväz slovenských filatelistov si Vás dovoľuje pozvať na tlačovú konferenciu.
Philatelist looks at postage stamps
Foto: Getty Images
Zväz slovenských filatelistov si Vás dovoľuje pozvať na tlačovú konferenciu pri príležitosti predstavenia Slovenska ako usporiadateľskej krajiny pre Svetovú výstavu známok SLOVPHILEX 2027, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. 12. 2025 o 11.00 v priestoroch kinosály Slovenskej národnej galérie na Riečnej ulici 1 v Bratislave.

Je to prvýkrát v histórii, čo Slovensko dostalo možnosť zorganizovať tak prestížne podujatie, ktoré je fakticky majstrovstvami sveta vo filatelii.

Na výstave budú súťažiť filatelisti s exponátmi známok z celého sveta a očakáva sa predstavenie aj jednej z najvzácnejších a najznámejších známok sveta, z britskej kráľovskej zbierky, legendárny Modrý Mauricius.

Záštitu nad výstavou prevzal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.

Ambasádormi výstavy sú majsterka sveta a olympijská víťazka v lyžovaní Petra Vlhová a majster sveta v cyklistike Peter Sagan.

Foto: Zväz slovenských filatelistov

Na tlačovej konferencii vystúpia:

  • Predseda Zväzu slovenských filatelistov Pavol Lazar
  • Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma
  • Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka
  • Generálny riaditeľ Slovenskej národnej galérie Juraj Králik

Budeme radi, ak prijmete naše pozvanie a zúčastnite sa na predstavení roky pripravovaného projektu, ktorý prinesie Slovensku medzinárodnú pozornosť a prestíž nie len vo svete filatelie.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pavol Lazar
predseda Zväzu slovenských filatelistov.

