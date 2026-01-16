Navrhovaný zákon bude chrániť politické kšefty, Demokrati hovoria o „kastrácii katastra“ – VIDEO

Podpredseda strany Juraj Šeliga upozornil, že návrh zákona sa netýka ochrany súkromia, ale ochrany tých, ktorí majú dôvod na skrývanie svojho majetku.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Verejnosť a novinárov chce vláda koalícia odradiť od kontroly majetku politikov. Upozornila na to strana Demokrati, ktorá to nazvala „kastráciou katastra“. Strana rázne odmieta návrh zákona o katastri, ktorým chce vládna koalícia obmedziť a pokutovať prepojovanie verejne dostupných údajov z katastra s majetkovými priznaniami verejných funkcionárov.

Nebezpečný precedens

Demokrati v tomto zmysle hovoria o nebezpečnom precedense, ktorý oslabí verejnú kontrolu moci a bude chrániť politické kšefty. Demokrati to na piatkovej tlačovej besede ilustrovali na príklade bytu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý podľa slov strany nevie dôveryhodne vysvetliť, ako ho zaplatil.

Demokrati upozornili, že návrh zákona zavedie sankcie do desaťtisíc eur pre fyzické osoby a 50-tisíc eur pre právnické osoby, médiá a občianske združenia. Podľa strany ide o likvidačné pokuty, ktoré majú za cieľ jediné – odradiť verejnosť a novinárov od kontroly majetku politikov.

„Ochrana súkromia bežných občanov je legitímna a potrebná, no nesmie slúžiť ako zámienka na vytvorenie ochranného štítu pre politické elity. Verejný funkcionár musí zniesť vyšší štandard transparentnosti – inak sa verejná kontrola mení na prázdnu formalitu,“ zdôraznili Demokrati. V prípade majetku premiéra sú podľa nich namieste otázky o zdrojoch financovania.

„Práve možnosť porovnávať verejne dostupné registre umožňuje overovať, či majetkové priznania zodpovedajú realite. Navrhovaný zákon by však takéto otázky trestal vysokými pokutami,“ dodali Demokrati.

Transparentnosť sa dokazuje

Podpredseda strany Juraj Šeliga upozornil, že návrh zákona sa netýka ochrany súkromia, ale ochrany tých, ktorí majú dôvod na skrývanie svojho majetku. Šeliga podotkol, že už len za vyjadrenia, ktoré v piatok strana prezentovala, by po zavedení tohto zákona dostali pokutu 50-tisíc eur, keďže sa dopustili prepojenia majetkového priznania verejného funkcionára s výpisom katastra.

Poctivý verejný funkcionár nemá dôvod brániť kontrole svojho majetku. Skrývať majetok a znemožňovať jeho overovanie majú dôvod len tí politici, ktorí kradnú alebo robia kšefty,“ vyhlásil Šeliga a vyzval premiéra, aby transparentne preukázal, ako nadobudol svoj byt.

„Nech predloží výpisy z účtov, ukáže, akým spôsobom boli peniaze na kúpu nehnuteľnosti prevedené predávajúcemu a z akých zdrojov tieto peniaze nadobudol. Ak tvrdí, že je všetko v poriadku, nech to jednoducho preukáže. Prípadne nech otvorene povie, že viac ako pol milióna eur zaplatil v hotovosti,“ povedal Šeliga, podľa ktorého sa transparentnosť nevyhlasuje, ale dokazuje. Dodal, že proti transparentnosti sa nebojuje nezmyselnými návrhmi zákonov a pokutami.

Možnosť overovania

Podpredseda strany a bývalý premiér Eduard Heger zdôraznil, že je úplne normálne, aby verejnosť mala možnosť overovať majetok verejných funkcionárov prostredníctvom verejne dostupných registrov.

„Takto funguje demokratický štát. Zároveň platí, že premiér nemá reálnu šancu nadobudnúť takýto majetok výlučne z výkonu verejnej funkcie. Platy predsedu vlády a ministrov v minulých rokoch ani zďaleka nepripomínali dnešné príjmy po ich drastickom zvýšení,“ dodal Heger.

Demokrati vyzvali vládu, aby návrh zákona okamžite stiahla alebo prepracovala. Súčasne žiadajú, aby zrušili likvidačné pokuty a aby zachovali plnú kontrolu majetku verejných funkcionárov. V prípade, že by koalícia zákon presadila, Demokrati sa obrátia na Ústavný súd SR.

