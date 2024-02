NATO sa nesmie rozdeliť na USA a Európu, Stoltenberg varuje členské krajiny pred vytváraním neistoty

Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg upozornil členské štáty, aby nedovolili rozdelenie aliancie na Spojené štáty a Európu.

Potenciálny návrat Trumpa

S potenciálnym návratom amerického exprezidenta Donalda Trumpa do úradu rastú obavy o záväzky Washingtonu voči jeho spojencom. Znepokojenie vyvolávajú aj stranícke boje v Kongrese o pomoci Ukrajine na pozadí ochabujúcich zásob a zdrojov Kyjeva.

Európski lídri a ďalší vysokí predstavitelia varovali, že Európa musí viac investovať do svojich armád a nových technológií a zvýšiť výrobu zbraní.

„Vítam, že európski spojenci investujú viac do obrany, a NATO na to vyzývalo mnoho, mnoho rokov. To však nie je alternatíva k NATO. Je to vlastne spôsob, ako posilniť NATO. A nemali by sme ísť cestou, ktorá by naznačovala, že sa snažíme oddeliť Európu od Severnej Ameriky,“ povedal Stoltenberg novinárom v centrále aliancie v Bruseli, kde predsedal stretnutiu ministrov obrany.

Jadrový dáždnik

Stoltenberg reagoval aj na reči, ktoré sa objavili v ostatných týždňoch o tom, že by Európa mala vyvinúť jadrový dáždnik. Jediné jadrové mocnosti v Európe sú Veľká Británia a Francúzsko. To sa tradične považuje za protiváhu vplyvu USA v NATO a nezúčastňuje sa na stretnutiach skupiny NATO pre jadrové plánovanie.

„NATO má jadrové odstrašovanie a toto funguje už desaťročia,“ povedal Stoltenberg. „Nemali by sme robiť nič, čo by to podkopalo. To len vytvorí viac neistoty a viac priestoru pre nesprávne kalkulácie a nedorozumenia.“