Zlaté žltnutie viniča trápi ďalší okres, karanténa bola najnovšie vyhlásená v Hlohovci

Karanténa už bola vyhlásená v dvanástich okresoch Slovenska.
Karanténa pre zlaté žltnutie viniča bola najnovšie vyhlásená v celom okrese Hlohovec. Dôvodom je zistenie troch potvrdených výskytov karanténnych škodlivých organizmov vo vinohradoch priamo v Hlohovci. V jednom prípade na odrode Alibernet, v ďalších dvoch prípadoch na presne neurčených odrodách.

Zamorená zóna

Zlaté žltnutie viniča je v súčasnosti najväčšou hrozbou pre vinohrady. Karanténa pre zlaté žltnutie viniča už bola vyhlásená v dvanástich okresoch Slovenska. Opatrenia určené v jednotlivých vyhláškach platia rovnako pre vinohradníkov s veľkými plochami vinohradov, ako aj pre záhradkárov s niekoľkými kríkmi viniča.

Okresný úrad Trnava určil za zamorenú zónu mesto Hlohovec. Platí v nej zákaz zakladať a prihlasovať množiteľské porasty viniča a premiestňovať hostiteľské rastliny mimo zamorenú zónu. Za nárazníkovú zónu boli určené všetky obce v okrese Hlohovec.

V tejto zóne je potrebné vykonávať pravidelnú kontrolu zdravotného stavu vinohradov, sledovať príznaky napadnutia a v prípade podozrenia na zlaté žltnutie viniča to nahlásiť Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu na ochrana@uksup.sk.

Okresy v karanténe

Zlaté žltnutie viniča spôsobuje fytoplazma, ktorú prenáša cikádka viničová. Ochorenie môže zasiahnuť veľké vinohrady, ale aj rastliny v záhradách. Choroba sa nedá chemickými postrekmi úplne vyliečiť, postihnuté rastliny je potrebné odstrániť a spáliť, vrátane koreňového systému.

Karanténa je podľa Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho aktuálne vyhlásená v okresoch Zlaté Moravce, Veľký krtíš, Šaľa, Sobrance, Pezinok, Nové Zámky, Nitra, Levice, Košice – okolie, Komárno, Galanta a Hlohovec.

V Európe bol výskyt fytoplazmy žltnutia viniča zaznamenaný napríklad v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Francúzsku, Maďarsku, Taliansku, Rumunsku, Srbsku a viacerých ďalších krajinách.

