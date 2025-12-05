Vinohradníci a záhradkári v okrese Pezinok majú starosti, úrady potvrdili zlaté žltnutie viniča

V okrese Pezinok bol úradne potvrdený výskyt choroby zlaté žltnutie viniča. Ako informuje mesto na sociálnej sieti, Okresný úrad Pezinok vyhlásil karanténu. „Modra je zaradená medzi zamorené územia, celý okres vrátane mesta Pezinok patrí do nárazníkovej zóny,“ upozornila samospráva s tým, že ide o vážnu situáciu a moment, keď je dôležité, aby ako vinohradnícky región všetci spolupracovali.
Vyhláška okresného úradu presne určuje, ako v takomto prípade postupovať. Opatrenia sa netýkajú len veľkých vinohradov, ale všetkých, ktorí pestujú vinič – či už ide o profesionálnych vinohradníkov, menších farmárov alebo záhradkárov s niekoľkými krami za domom. Podľa mesta je v tejto chvíli dôležité, aby pestovatelia venovali väčšiu pozornosť svojim porastom.
Prenášačom je cikádka Scaphoideus titanus
Ak si všimnú kombináciu príznakov typických pre zlaté žltnutie – výrazné žltnutie alebo červenanie listov, stáčanie listových čepelí nadol, zlé vyzrievanie letorastov, scvrkávanie bobúľ a celkové chradnutie kra – je vhodné takýto ker označiť, odfotiť a ozvať sa Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ÚKSÚP) e-mailom na adresu ochrana@uksup.sk. Odborníci vedia posúdiť, či ide skutočne o zlaté žltnutie alebo o inú poruchu a odporučia ďalší postup.
Ak sa podozrenie potvrdí, vyhláška počíta s tým, že príznakové kry bude potrebné z porastu odstrániť a zlikvidovať. „Nie je to príjemný krok, ale práve on dokáže ochrániť zvyšok vinohradu a aj susedné parcely,“ vysvetlila samospráva. Choré rastliny je ideálne vyťať a spáliť aj s koreňovým systémom; tam, kde to nie je možné, sa hľadá technicky primerané riešenie (napríklad ošetrenie koreňov a postupné ničenie výmladkov).
Poľnohospodári hovoria o boji o prežitie, vinohradníci zažívajú najťažšie obdobie za desaťročia a ovocinári márne hľadajú ľudí
Dôležitou súčasťou boja proti chorobe je aj práca s prenášačom – cikádkou Scaphoideus titanus. „ÚKSÚP bude priebežne informovať o tom, kedy je vhodné robiť ošetrenia proti tomuto škodcovi. V Modre, ktorá je zamorenou zónou, sa počíta s tromi ošetreniami, v ostatných obciach okresu, minimálne s dvomi,“ vysvetlilo mesto. Pestovatelia môžu využiť autorizované prípravky na ochranu rastlín, dôležité však je, že listy po takýchto zásahoch nie sú určené na potravinárske použitie.
Pozor aj na nové výsadby
Osobitná pozornosť sa venuje aj novým výsadbám. „Každý, kto plánuje zakladať nový vinohrad, by mal ÚKSÚP o svojom zámere vopred informovať, používať len sadenice s rastlinným pasom a počítať s tým, že sadivový materiál môže byť pred výsadbou testovaný,“ uvádza ďalej samospráva. Ide o spôsob, ako znížiť riziko, že si pestovatelia prinesú ochorenie priamo do nových výsadieb. Tam, kde už bol výskyt zlatého žltnutia potvrdený, odporúčajú odborníci vrátiť sa k viniču až po určitom čase.
„Mesto Pezinok nechce pestovateľov strašiť ani im diktovať, ako majú hospodáriť. Našou úlohou je sprostredkovať informácie, ktoré prichádzajú od odborných autorít a pomôcť s tým, aby sa o nich dozvedeli všetci – od veľkých vinohradníkov po ľudí s pergolou za domom,“ vysvetľuje samospráva. Vinohradníkov a záhradkárov žiada, aby situáciu brali vážne, sledovali svoje porasty a pri pochybnostiach sa obrátili na ÚKSÚP.