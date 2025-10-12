Zazimovanie muškátov: Ako ich uchovať do ďalšej sezóny, aby opäť rozkvitli v plnej kráse

Zazimovanie muškátov nie je len o prenesení kvetov z vonku do vnútra. Je to o pochopení ich potrieb, správnej príprave a vhodnom mieste, kde prežijú obdobie pokoja. Ak im doprajete trochu starostlivosti teraz, odmenia sa vám v nasledujúcej sezóne zdravými výhonkami a bujným kvitnutím.
Prečo sa oplatí zazimovať muškáty
Možno si poviete, že muškáty sa dajú každoročne kúpiť v záhradníctve, tak načo s nimi toľko práce? Pravda je však taká, že staré, dobre zakorenené rastliny sú často silnejšie, kvitnú skôr a bohato. Zazimovanie muškátov vám teda ušetrí peniaze, čas aj energiu pri jarnom zháňaní nových rastlín. A navyše – pocit, že ste rastlinu úspešne uchovali cez zimu, je na nezaplatenie.
Kedy začať so zazimovaním muškátov
Kľúčom k úspechu je správne načasovanie. Muškáty začnite pripravovať na zimu ešte pred príchodom prvých mrazov, ideálne v októbri. Stačí jedna chladná noc s teplotou pod nulou a ich listy môžu nenávratne omrznúť. Preto, keď sa večery začnú ochladzovať, zoberte nožnice a pustite sa do práce.
Príprava muškátov na zazimovanie
Bez ohľadu na spôsob, ktorý si vyberiete, najprv rastliny dôkladne očistite od suchých listov, kvetov a poškodených častí. Potom prichádza na rad rez – dôležitý krok, ktorý im pomáha prečkať zimný spánok bez vyčerpania.
Výhonky skráťte asi na polovicu. Takto znížite spotrebu energie a vody, ktorú by inak rastlina musela vynaložiť na udržanie zbytočne dlhých stoniek.
1. Zazimovanie muškátov v pôvodných nádobách
Ak máte doma svetlé, chladnejšie miesto – napríklad schodisko, zimnú záhradu alebo nevykurovanú miestnosť s teplotou 5 až 10 °C, môžete muškáty prezimovať priamo v črepníkoch.
- Odstráňte všetky suché listy a odkvitnuté časti.
- Výhonky skráťte na polovicu.
- Substrát nechajte mierne preschnúť, aby korene nehnili.
- Nádoby preneste dovnútra.
Počas zimy muškáty zalejte len raz za mesiac – a to mierne, len aby úplne nevyschli. Nepreháňajte to s vodou, pretože premokrené korene by mohli začať hniť.
V marci ich začnite postupne prebúdzať – preneste ich na svetlejšie miesto a mierne zvýšte zálievku.
2. Zazimovanie muškátov v novinovom papieri
Tento spôsob je vhodný, ak nemáte dostatok miesta na črepníky. Hoci sa môže zdať netradičný, ide o overenú a účinnú metódu, ktorú používali už naše staré mamy.
- Rastliny opatrne vyberte z nádoby pomocou lopatky.
- Z koreňov dobre odstráňte zeminu.
- Stonky skráťte na približne 10 centimetrov a odstráňte všetky kvety.
- Každý muškát zabaľte do hrubšej vrstvy novinového papiera.
- Vodorovne ich uložte do debničky a preneste na chladné a suché miesto – ideálne do pivnice.
Počas zimy rastliny raz za čas skontrolujte. Ak si všimnete, že stonky začínajú schnúť, jemne ich oroste vodou. Nepreháňajte to, cieľom je len udržať miernu vlhkosť, nie ich premáčať.
3. Zazimovanie muškátov koreňmi nahor
Tento trik používajú skúsení pestovatelia, ktorí majú málo priestoru, no chcú udržať čo najviac rastlín.
- Muškáty vyberte z črepníkov a vytraste zeminu z koreňov.
- Zviažte ich povrázkom po päť kusov.
- Zaveste ich koreňmi nahor na svetlé, chladné miesto – napríklad do pivnice alebo garáže.
- Občas oroste, aby stonky nevyschli.
Aj keď tento spôsob vyzerá netradične, muškáty takto skvelo prežijú zimu a na jar ich stačí opäť zasadiť do čerstvého substrátu.
Ako prebudiť muškáty na jar
V marci alebo apríli sa dni začínajú predlžovať a muškáty sa prirodzene prebúdzajú. Vtedy ich presadíte do čerstvého substrátu, zrežete suché časti a mierne zalejete. Po pár týždňoch začnú vytvárať nové výhonky.
Ak ste ich zimovali v papieri alebo zavesené, pred presadením ich môžete ponoriť koreňmi do vody na pár hodín, aby sa napili. Potom ich presaďte do črepníkov a umiestnite na svetlé miesto.
Najčastejšie chyby pri zazimovaní muškátov
- Príliš veľa vody: najčastejšia príčina hniloby koreňov. Počas zimy muškáty nepotrebujú pravidelnú zálievku.
- Teplo a tma: kombinácia, ktorá vedie k vyťahovaniu výhonkov a oslabeniu rastliny.
- Neskoré zazimovanie: ak muškáty chytí mráz, ich pletivá sa poškodia a rastlina často neprežije.
Malý tip navyše
Ak chcete mať na jar množstvo nových rastlín, pri strihaní si odložte zdravé výhonky a zakoreňte ich vo vode alebo v substráte. Tak si jednoducho rozmnožíte muškáty a doplníte balkón o nové farby.
Zazimovanie muškátov nie je zložité, len treba vedieť, ako na to. Či už zvolíte spôsob v črepníku, v novinách alebo zavesené, dôležité je udržať chlad, sucho a miernu vlhkosť.