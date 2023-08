V zálohovaní nápojových obalov sme na dobrej ceste naplniť stanovené ciele pre tento rok

V zálohovaní nápojových obalov sme na dobrej ceste naplniť stanovené ciele pre rok 2023.

Vysoká úrovek návratnosti

V prvom polroku sa do systému zálohovania vrátilo 490 miliónov nápojových fliaš a plechoviek, a od spustenia zálohovania sa vyzbieralo už 1,3 miliardy obalov, informuje o tom v tlačovej správe Odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, podľa ktorého miera návratnosti nápojových obalov do systému zálohovania, vychádzajúca z dát za prvý polrok 2023, dosiahla úroveň 88 percent, a ak berieme do úvahy údaje od spustenia zálohového systému, tak sme na úrovni miery návratnosti 77 percent.

Vyplýva to zo Správy o činnosti Správcu zálohového systému k zhodnoteniu jeho aktivity v prvom polroku 2023. Zálohovanie na Slovensku je z tohto pohľadu na dobrej ceste naplniť ciele stanovené pre celý kalendárny rok – návratnosť na úrovni 80 percent. Počas prvého polroka tohto roku sa vyzbieralo 490 miliónov nápojových obalov. Od spustenia zálohovania na Slovensku (1.1.2022) sa vrátilo do systému zálohovania už viac ako 1,3 miliardy fliaš a plechoviek.

„Už v minulom roku prekonala návratnosť obalov pôvodné očakávania o 10 percent a v prvom polroku tohto roka vzrástla o ďalších takmer 20 percent,“ uviedla štátna tajomníčka envirorezortu Katarína Butkovská, podľa ktorej je aj tento výsledok dôkazom toho, že ľudia na Slovensku si na systém zálohovania zvykli a považujú ho už za bežnú súčasť svojich životov.

Butkovská verí, že zálohovanie bude pokračovať v dosahovaní pozitívnych výsledkov, pretože pre životné prostredie je dôležité aj znižovanie množstva produkovaných obalov.

Vedie Bratislavský kraj

Od spustenia zálohovania bolo na trh uvedených približne 1,7 miliardy nápojových obalov. Väčšinu z nich, konkrétne 57 percent, tvorili plastové fľaše, zvyšných 43 percent predstavovali nápoje v plechovkách.

Najviac obalov sa od začiatku zálohovania vyzbieralo v Bratislavskom (202 miliónov) a Nitrianskom kraji (188 miliónov), nasledovali Košický (173 miliónov), Trnavský (164 miliónov), Prešovský (153 miliónov), Žilinský (153 miliónov) Banskobystrický (145 miliónov) a Trenčiansky kraj (129 miliónov). Jednou z hlavných úloh zálohovania je podpora obehového hospodárstva a recyklácie v rámci princípu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“. To znamená, že vyzbieraný materiál je predovšetkým využívaný na rovnaký účel, na aký bol pôvodne vyrobený.

„V súčasnosti garantujeme, že sa minimálne 55 percent materiálu zo zálohovaných obalov dokáže využiť na výrobu nových nápojových obalov,“ skonštatoval generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč, podľa ktorého cieľom je, aby sme zefektívňovali recykláciu, a aby toto číslo aj naďalej rástlo.

Viac ako miliarda nápojových obalov

K 30. júnu bolo do zálohovania nápojových obalov zapojených 3 147 odberných miest. Z tohto počtu 37 percent prevádzok tvorili povinne zapojené obchody s predajnou plochou nad 300 metrov štvorcových, 63 percent predajní sa systému zálohovania zapojilo dobrovoľne.

„Veľmi nás teší miera záujmu o zapojenie sa zo strany dobrovoľných prevádzok. Práve tieto prevádzky nesú veľký podiel na tom, že zálohovanie je na Slovensku také úspešné,“ dodal Áč.

Takmer tri štvrtiny obchodných miest pritom využívajú automatizovaný odber obalov v podobe zálohomatov, zvyšných 26 percent prevádzok využíva ručný odber nápojových obalov. Od začiatku roka bolo 30. júnu vyzbieraných viac ako 490 miliónov nápojových obalov (58 percent plastových fliaš, 42 percent plechoviek) a bola tiež 88 percentná miera návratnosti nápojových obalov. Od spustenia zálohovania 1.1.2022 bolo vyzbieraných vyše 1,3 miliardy nápojových obalov, čo je 77 percentná miera ich návratnosti.

Najviac je obalov od piva

V odberných miestach je 74 percent prevádzok s automatizovaným odberom nápojových obalov a 26 percent prevádzok s ručným odberom nápojových obalov. Do zberu je aktívne zapojených 307 výrobcov nápojov, registrovaných je 4 256 výrobkových EAN čiarových kódov (2 103 národných EAN kódov, 2 153 medzinárodných EAN kódov) a 284 aktívnych registrovaných distribútorov nápojov.

Z 1,7 miliardy nápojov v zálohovaných obaloch uvedených na trh od spustenia zálohovania tvorili 31 percent obaly od piva, 31 percent nealkoholické nápoje, 26 percent balené vody, 8,5 percenta energetické nápoje, dve percentá ovocné šťavy, jedno percento ostatné nealkoholické nápoje a 0,5 percenta víno. Od začiatku roka bolo v zálohovaných obaloch uvedených na trh 550 miliónov nápojov.