Sólymosov zálohovací systém bol podľa Budaja netransparentný a bez kontroly, predstavili vraj lepšie dosiahnuteľné ciele

Minister životného prostredia (ŽP) Ján Budaj oceňuje analytikov a odborníkov, ktorí pripravili v minulosti štúdiu zavedenia zálohovania PET fliaš a plechoviek, avšak tvrdí, že systém zálohovania od bývalého ministra ŽP Lászlóa Sólymosa bol netransparentný a bez kontroly hospodárenia s peniazmi z nevybratých záloh.

Jednorazové obaly na nápoje

Budaj ďalej tvrdí, že Sólymosov cieľ bolo dosiahnuť 90-percentnú mieru vyzbieraných nápojových obalov, uvedených na trh až v roku 2029. Envirorezort teraz presadil transparentné výkazníctvo, vyššie pokuty za nesplnenie zberových cieľov a lepšie dosiahnuteľné ciele v otázke návratnosti fliaš v systéme zálohovania.

Tie sa transformovali do novely zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR v decembri 2021. Informovalo o tom v tlačovej správe Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR).

Plechovky mali nižšie ciele

Z pôvodnej 77-percentnej návratnosti PET fliaš a plechoviek v roku 2023 sa cieľ zvýšil na 80 percent a v roku 2024 by Slovensko malo dosiahnuť úroveň 85 percent. Zákon stanovoval, že sa do konca roku 2022 vráti najmenej 60 percent celkovej hmotnosti obalov uvedených v roku 2022 na trh. V roku 2023 to malo byť 77 percent a od roku 2027 mala dosahovať úroveň minimálne 90 percent.

„Plechovky mali určené nižšie ciele ako PET fľaše. Novelizácia právnej úpravy to zjednotila. Vďaka týmto spravodlivejším a transparentnejším opatreniam sa podarilo už v prvom roku fungovania zálohovania dosiahnuť vyše 70-percentnú mieru návratnosti, teda o 10 percent viac, ako sa pôvodne očakávalo,“ uviedlo MŽP.

Priame zmeny

Nová právna úprava, ktorú presadilo MŽP SR, umožňuje vykonávať priame zmeny v systéme zálohovania. Zákon po novom obmedzuje, ako môže správca nakladať s príjmami z nevybratých záloh a príjmy z nevybratých záloh nemôžu využiť na platenie sankcií za nedodržanie zberových cieľov. Zaviedlo sa transparentné vykazovanie a doplnili sa kontrolné právomoci MŽP SR voči správcovi systému.

Ten je povinný každý mesiac zverejňovať výkaz platieb v rozsahu stanovenom ministerstvom. Každých šesť mesiacov do 31. júla a do 31. januára je povinný zaslať MŽP SR správu o svojej polročnej činnosti.

Správa musí obsahovať prehľad o stave zálohového systému, údaje o stave plnenia cieľov návratnosti, či definovanie potenciálnych problémov pri plnení cieľov. Ministerstvo menovalo troch zástupcov štátu do dozornej rady správcu zálohového systému a príslušný člen dozornej rady sa môže podieľať na kontrole účtovníctva správcu a komunikovať s MŽP SR.

Splnenie povinnosti registrácie

Výrobcovia nápojových obalov musia na požiadanie distribútora preukázať splnenie si povinnosti registrácie u správcu zálohovacieho systému. Zákon ukladá obidvom týmto subjektom zákaz umiestňovať na trh alebo na pulty predajní nápojové obaly, ktoré neboli registrované u správcu.

„Týmto opatrením sa predchádza vstupu na trh tých nápojových obalov, ktoré nie sú pokryté zálohovým systémom,“ podotklo MŽP a dodalo, že envirorezort pod vedením Budaja zvýšil pokuty pre správcu za nesplnenie cieľov návratnosti do zálohového systému o 50 percent, teda zo 4 000 eur na tonu hmotnosti na 6 000 eur na tonu.