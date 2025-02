Útok medveďa na Liptove. Na dcéru vybehol z húštia, opísal drámu otec

Sobotňajšia prechádzka rodiny zo stredného Slovenska sa skončila dramatickým stretom s medveďom. Rodičia s dvomi deťmi na šelmu natrafili len niekoľko metrov od hlavnej cesty pri malej osade Železnô, ktorá je súčasťou obce Partizánska Ľupča. „Zrazu niečo zašuchotalo a z húštia priamo na dcéru vybehol medveď,“ priblížil otec pre TV Markíza.

Ako ďalej informuje portál tvnoviny.sk, keď dcéra spadla na chodník, tak otec k nej pribehol, zreval na medveďa a ten sa rozbehol preč, ale nanešťastie priamo k jeho partnerke a mladšej dcére.

„Ona tu mladšiu dcéru odhodila do kríkov a ustúpili sa mu, lenže on ju začal napádať, ale ona sa bránila sa, asi dvakrát ho kopla do hlavy, a potom som už bol pri nej a medveď ušiel,“ opísal otec rodiny s tým, že šelma neútočila labou ale skôr hlavou.

Je to malý zázrak, že to takto dopadlo

O útoku na sociálnej sieti Facebook informoval aj Ladislav Balážec, starosta obce Partizánska Ľupča.

„Útok medveďa sa stal na poľovníckom chodníku v lokalite Hlinisko a jednalo sa asi o 80 kilogramového jedinca,“ uviedol s tým, že vďaka duchaprítomnosti otca rodiny nedošlo k zraneniam maloletých detí, na ktoré medveď preukázateľne zaútočil.

Balážec doplnil, že ľahké zranenia bohužiaľ utrpela matka detí, ktorá spoločne s otcom chránili deti vlastnými telami. „Je to malý zázrak, že to takto dopadlo…,“ skonštatoval.

Medvede sú v pohybe aj cez zimu

Starosta sa podľa vlastných slov o útoku dozvedel až v sobotu vo večerných hodinách a kontaktoval predsedu poľovníckeho združenia, následne až v nedeľu dopoludnia aj Zásahový tím pre medveďa hnedého NAPANT a tiež odbor krízového riadenia okresu Liptovský Mikuláš.

„Spolu s pracovníkmi zásahového tímu sme boli na mieste útoku a pár metrov odtiaľ sme objavili brloh, kde sa osadili fotopasce, prostredníctvom ktorých bude oblasť monitorovaná a taktiež budú v teréne členovia zásahového tímu,“ uviedol Balážec a poprosil ľudí, aby sa lokalite v najbližšom čase vyhli.



Michal Haring, ktorý niekoľko rokov pôsobil v zásahovom tíme, pre TV Markízu poradil, ako zmenšiť riziko stretu s medveďom v tomto čase. „Treba dodržiavať zásady, ako nechodiť v noci, za súmraku či úsvitu, ísť v skupinke a vydávať zvuky, aby sme medveďa neprekvapili na krátku vzdialenosť, čo sa asi teraz stalo,“ uviedol.

Vysvetlil, že pre teplejšiu zimu sú medvede v pohybe a to najmä na strednom Slovensku alebo v južnejších častiach.