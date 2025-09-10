Turistický chodník Dedinky – Stratenská Píla je krátkodobo uzavretý - FOTO

Červený turistický chodník Dedinky – Stratenská Píla v Slovenskom raji je od stredajšieho dňa až do piatku pre turistov dočasne uzavretý. Dôvodom je pílenie rizikových stromov. Informovala o tom Správa Národného parku Slovenský raj na sociálnej sieti.
V blízkosti chodníka sa podľa NP Slovenský raj nachádza viacero stromov, ktoré môžu predstavovať zvýšené riziko pre prechádzajúcich turistov. „Po podrobnom komisionálnom zhodnotení a označení týchto stromov budú spílené, ponechané na mieste a chodník spriechodnený,“ uviedol.