Turistický chodník Dedinky – Stratenská Píla je krátkodobo uzavretý - FOTO

Dôvodom je pílenie rizikových stromov.
Červený turistický chodník Dedinky – Stratenská Píla v Slovenskom raji je od stredajšieho dňa až do piatku pre turistov dočasne uzavretý. Dôvodom je pílenie rizikových stromov. Informovala o tom Správa Národného parku Slovenský raj na sociálnej sieti.

V blízkosti chodníka sa podľa NP Slovenský raj nachádza viacero stromov, ktoré môžu predstavovať zvýšené riziko pre prechádzajúcich turistov. „Po podrobnom komisionálnom zhodnotení a označení týchto stromov budú spílené, ponechané na mieste a chodník spriechodnený,“ uviedol.

