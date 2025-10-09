Turisti sa delili o desiatu s líškou, nie je to dobrý nápad, upozorňuje TANAP - FOTO

Voľne žijúce zvieratá takýmto kŕmením podľa ochranárov strácajú schopnosť prežiť v divočine a stávajú sa závislými od ľudí.
Podeliť sa o svoju turistickú desiatu s líškou nie je dobrý nápad. Vo všeobecnosti voľne žijúce zvieratá nie sú domácimi miláčikmi a kontakt s človekom im viac škodí než pomáha. Upozorňuje na to Správa Tatranského národného parku (TANAP) na sociálnej sieti.

Uviedla to v reakcii na turistov, ktorí prikrmovali líšku pri Chate na Zelenom plese vo Vysokých Tatrách. Dodáva, že takéto správanie je v rozpore s návštevným poriadkom národného parku. Turisti tak boli podľa nej na mieste upozornení a poučení.

Voľne žijúce zvieratá takýmto kŕmením podľa ochranárov strácajú schopnosť prežiť v divočine a stávajú sa závislými od ľudí. „Chceme týmto opäť apelovať na všetkých návštevníkov, aby zvieratá neprikrmovali. Aj keď sa to môže zdať ako dobrý skutok, v skutočnosti im tým škodia,“ uviedli.

TANAP pripomína, že ľudská potrava nie je pre divo žijúce zvieratá vhodná, ich tráviaci systém ju totiž nevie spracovať. „Zvieratá, ktoré sa naučia spoliehať na ľudí, strácajú prirodzenú plachosť a schopnosť samostatne si hľadať potravu. Takéto správanie ich často privedie do nebezpečenstva, riskujú napríklad prenos chorôb,“ ozrejmili z národného parku.

Správa TANAP-u návštevníkov vyzýva, aby zvieratá neprikrmovali, dodržiavali návštevný poriadok a pomáhali tak chrániť divokosť a prirodzenosť tatranskej prírody.

