Potápači aj tento rok čistili tatranské plesá. Vytiahli 47 kilogramov odpadu, vrátane štartovacej pištole či klobúka – VIDEO

Potápači vyniesli na breh štyroch tatranských plies počas akcie Čisté vody spolu 47 kilogramov odpadu, čo je o takmer 20 kilogramov menej než vlani. Do podujatia, ktoré sa v piatok konalo vo Vysokých Tatrách, sa zapojilo rekordných 80 potápačov.
Od odpadkov po letnej turistickej sezóne čistili Štrbské, Nové Štrbské, Popradské a Velické pleso. Ako ďalej informovala Jarmila Hlaváčová z komunikačného oddelenia SprávyTatranského národného parku (TANAP), množstvo odpadu každoročne klesá.
Menej odpadu po letnej sezóne
Najviac odpadu sa našlo pred víkendom v Štrbskom plese. „Účastníci akcie spoločne vytiahli 24 kilogramov odpadu. Medzi nálezmi boli aj kuriózne predmety ako štartovacia pištoľ, klobúk či skrutkovač,“ priblížila Hlaváčová. Z Nového Štrbského plesa vylovili potápači deväť kilogramov, z Popradského trinásť kilogramov a z Velického plesa rovný kilogram odpadu.
„V porovnaní s minulými ročníkmi je to veľké zlepšenie. Objem vyzbieraného odpadu má klesajúcu tendenciu, čo nás mimoriadne teší. Záujem potápačov o túto dobrovoľnú akciu taktiež z roka na rok neutícha,“ zhodnotil koordinátor akcie zo Správy TANAP-u Peter Spitzkopf.
Akcia má dlhoročnú tradíciu
Za viac než tri desaťročia svojej histórie sa na akcii Čisté vody zúčastnili stovky dobrovoľníkov, ktorí doteraz uskutočnili vyše 2 140 ponorov a vytiahli približne 7 436 kilogramov odpadu.
Novela o EIA umožní postaviť nové zjazdovky v národných parkoch, ochranári hovoria o útoku na chránené územia
Čisté vody sú späté s Medzinárodným festivalom potápačských filmov, ktorý tento rok oslavuje jubilejný 40. ročník. Potápači však piatkom neskončili, dnes sa ešte vyberú do zatopeného kameňolomu v popradskej mestskej časti Kvetnica.