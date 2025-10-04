Potápači aj tento rok čistili tatranské plesá. Vytiahli 47 kilogramov odpadu, vrátane štartovacej pištole či klobúka – VIDEO

Za viac než tri desaťročia svojej histórie sa na akcii Čisté vody zúčastnili stovky dobrovoľníkov.
Potápači vyniesli na breh štyroch tatranských plies počas akcie Čisté vody spolu 47 kilogramov odpadu, čo je o takmer 20 kilogramov menej než vlani. Do podujatia, ktoré sa v piatok konalo vo Vysokých Tatrách, sa zapojilo rekordných 80 potápačov.

Od odpadkov po letnej turistickej sezóne čistili Štrbské, Nové Štrbské, Popradské a Velické pleso. Ako ďalej informovala Jarmila Hlaváčová z komunikačného oddelenia SprávyTatranského národného parku (TANAP), množstvo odpadu každoročne klesá.

Menej odpadu po letnej sezóne

Najviac odpadu sa našlo pred víkendom v Štrbskom plese. „Účastníci akcie spoločne vytiahli 24 kilogramov odpadu. Medzi nálezmi boli aj kuriózne predmety ako štartovacia pištoľ, klobúk či skrutkovač,“ priblížila Hlaváčová. Z Nového Štrbského plesa vylovili potápači deväť kilogramov, z Popradského trinásť kilogramov a z Velického plesa rovný kilogram odpadu.

„V porovnaní s minulými ročníkmi je to veľké zlepšenie. Objem vyzbieraného odpadu má klesajúcu tendenciu, čo nás mimoriadne teší. Záujem potápačov o túto dobrovoľnú akciu taktiež z roka na rok neutícha,“ zhodnotil koordinátor akcie zo Správy TANAP-u Peter Spitzkopf.

Akcia má dlhoročnú tradíciu

Za viac než tri desaťročia svojej histórie sa na akcii Čisté vody zúčastnili stovky dobrovoľníkov, ktorí doteraz uskutočnili vyše 2 140 ponorov a vytiahli približne 7 436 kilogramov odpadu.

Čisté vody sú späté s Medzinárodným festivalom potápačských filmov, ktorý tento rok oslavuje jubilejný 40. ročník. Potápači však piatkom neskončili, dnes sa ešte vyberú do zatopeného kameňolomu v popradskej mestskej časti Kvetnica.

