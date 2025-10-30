Tragédií na horách pribúda, odborník radí nepodceniť výbavu ani terén

Len za posledné dni došlo v Tatrách k trom úmrtiam turistov. Podľa odborníka na turistiku a outdoor sú príčinami náhla zmena počasia, ale aj ľahkovážnosť.
Foto: Zajo
Viktor Törok patril v Maďarsku medzi najpopulárnejších športových žurnalistov. Osudnou sa mu stala minulotýždňová túra vo Vysokých Tatrách. Novinára strhol horský potok, tragédii sa prizerala aj jeho priateľka. V Západných Tatrách pod Bystrou zasa zahynul po páde poľský turista. Tragický pád zaznamenala Horská záchranná služba v októbri aj pod Rysmi, keď 43-ročný český turista neprežil 300 metrový pád.

8e774057 b54f 4275 ba35 934230a3fc66 2508_zajo_25 26_fw_outdoor_shoot_stubaital_a7402897.jpeg
Foto: Zajo

Odborník na turistiku a outdoor Juraj Králik upozorňuje, že ak podmienky nie sú vhodné a horský úsek nie je priechodný, je múdrejšie vrátiť sa späť na chatu alebo zmeniť plánovanú trasu. „Na chodníkoch okolo vysokohorských chát je už sneh a ľad, rýchlo sa stmieva. Podcenenie týchto podmienok sa môže skončiť vážnym úrazom,“ hovorí. Jeseň patrí medzi najkrajšie obdobia na pobyt v prírode a turistov býva na chodníkoch menej. Tohtoročné babie leto však neprišlo a vo vyšších nadmorských výškach už panujú zimné podmienky.

460959d7 f618 4821 973d d3049eccc269 241010_zajo_f24_a7403553 bearbeitet.jpeg
Foto: Zajo

Podľa experta robia turisti najväčšiu chybu v tom, že sa riadia počasím doma v nížinách. Kým v mestách môže byť príjemná jeseň, na horách sa už citeľne ochladilo. Turistom preto odporúča mať adekvátnu výbavu a funkčné oblečenie. „Základom sú kvalitné turistické topánky. Pri pohybe na snehu alebo ľade odporúčam pribaliť aj mačky. Turistické paličky zas zlepšia stabilitu v náročnom teréne a odľahčia kolená,“ vysvetľuje Juraj Králik, zakladateľ outdoorovej značky ZAJO.

7cb0d0e2 7d0b 4380 8b50 c364f8db1b2b 250411_zajo_product_shoot_tenerife_jkp4809 retouched.jpeg
Foto: Zajo

Pri jesennej a začínajúcej zimnej turistike je podľa neho kľúčové túry dopredu plánovať, vyraziť skôr kvôli skorému stmievaniu, sledovať predpoveď počasia a pribaliť si čelovku, rukavice, čiapku, lekárničku a náhradné oblečenie. „Správna výbava znamená bezpečie, istotu a pohodlie v akomkoľvek počasí. A netreba zabúdať, že hory tu boli a budú. Ak sa podmienky zhoršia, najrozumnejšie je obrátiť sa a vrátiť späť,“ uzatvára Juraj Králik.

70bda53b 4011 43e0 a954 35880c808015 juraj kra lik zajo.jpeg
Foto: Zajo

Od 1. novembra zároveň začne platiť zimná uzávera tatranských štítov, čomu treba prispôsobiť výber lokality pri plánovaní turistiky.

