Tragédií na horách pribúda, odborník radí nepodceniť výbavu ani terén

Viktor Törok patril v Maďarsku medzi najpopulárnejších športových žurnalistov. Osudnou sa mu stala minulotýždňová túra vo Vysokých Tatrách. Novinára strhol horský potok, tragédii sa prizerala aj jeho priateľka. V Západných Tatrách pod Bystrou zasa zahynul po páde poľský turista. Tragický pád zaznamenala Horská záchranná služba v októbri aj pod Rysmi, keď 43-ročný český turista neprežil 300 metrový pád.
Odborník na turistiku a outdoor Juraj Králik upozorňuje, že ak podmienky nie sú vhodné a horský úsek nie je priechodný, je múdrejšie vrátiť sa späť na chatu alebo zmeniť plánovanú trasu. „Na chodníkoch okolo vysokohorských chát je už sneh a ľad, rýchlo sa stmieva. Podcenenie týchto podmienok sa môže skončiť vážnym úrazom,“ hovorí. Jeseň patrí medzi najkrajšie obdobia na pobyt v prírode a turistov býva na chodníkoch menej. Tohtoročné babie leto však neprišlo a vo vyšších nadmorských výškach už panujú zimné podmienky.
Podľa experta robia turisti najväčšiu chybu v tom, že sa riadia počasím doma v nížinách. Kým v mestách môže byť príjemná jeseň, na horách sa už citeľne ochladilo. Turistom preto odporúča mať adekvátnu výbavu a funkčné oblečenie. „Základom sú kvalitné turistické topánky. Pri pohybe na snehu alebo ľade odporúčam pribaliť aj mačky. Turistické paličky zas zlepšia stabilitu v náročnom teréne a odľahčia kolená,“ vysvetľuje Juraj Králik, zakladateľ outdoorovej značky ZAJO.
Pri jesennej a začínajúcej zimnej turistike je podľa neho kľúčové túry dopredu plánovať, vyraziť skôr kvôli skorému stmievaniu, sledovať predpoveď počasia a pribaliť si čelovku, rukavice, čiapku, lekárničku a náhradné oblečenie. „Správna výbava znamená bezpečie, istotu a pohodlie v akomkoľvek počasí. A netreba zabúdať, že hory tu boli a budú. Ak sa podmienky zhoršia, najrozumnejšie je obrátiť sa a vrátiť späť,“ uzatvára Juraj Králik.
Od 1. novembra zároveň začne platiť zimná uzávera tatranských štítov, čomu treba prispôsobiť výber lokality pri plánovaní turistiky.