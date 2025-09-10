Invázne rastliny a baktérie ohrozujú rieku Eufrat v Iraku, úrady obviňujú Turecko

Rieka Eufrat v Iraku dosahuje historicky najnižšie hladiny. Krajina trpí najhoršou vodnou krízou, akú si obyvatelia pamätajú. Irak s populáciou 46 miliónov ľudí čelí rastúcim teplotám, chronickému nedostatku vody a opakujúcim sa suchám, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy.
Najviac sú postihnuté južné oblasti, kde znížený prietok podporuje znečistenie vody a rýchle šírenie rias.
Je na vine Turecko?
Legendami opradené rieky Eufrat a Tigris, ktoré krajinu zavlažujú už tisícročia, pramenia v Turecku, a iracké úrady opakovane obviňujú turecké priehrady z výrazného zníženia prietoku.
Etiópia slávnostne spúšťa najväčšiu priehradu v Afrike
„V ostatných týždňoch Eufrat dosiahol najnižšie hladiny za desaťročia,“ uviedol expert Hasan al-Chatíb z Univerzity v Kufe. Irak momentálne dostáva menej ako 35 % prideleného podielu vody z riek Eufrat a Tigris.
Na udržanie prietoku Eufratu Irak uvoľňuje viac vody zo svojich klesajúcich zásobníkov, čo však nemusí byť udržateľné. Vodné rezervy v umelých vodných nádržiach sú na historickom minime. Klesli z 10 miliárd metrov kubických na konci mája na menej ako 8 miliárd, čo predstavuje menej ako 8 % kapacity.
Vodné hyacinty „požierajú“ slnko a kyslík
Znížený prietok spôsobuje zhoršenie kvality vody a ohrozuje ekosystém rieky. Uvoľňovanie vody zo starých zásobníkov vedie k šíreniu rias, ktoré odoberajú kyslík a ohrozujú život vo vode.
Bulharsko čelí vodnej kríze. Staré potrubia, úniky a zmena klímy zhoršujú situáciu
Predovšetkým vodné hyacinty, ktoré sa v Iraku vyskytujú od 90. rokov 20. storočia, sa podľa spomenutého experta rozšírili z dôvodu nízkeho prietoku vody. Táto invázna rastlina navyše dokáže absorbovať až päť litrov vody na rastlinu za deň a bráni prenikaniu slnečného žiarenia a kyslíka do vody.
Ministerstvo životného prostredia varovalo pred zvýšeným bakteriálnym znečistením a rozsiahlymi plochami rias v provincii Karbala, ako aj pred veľmi zlou kvalitou vody v susednej provincii Najaf.