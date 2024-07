Taraba v manažovaní Plánu obnovy fatálne zlyháva. Fico by sa jeho vyčíňaniu nemal nečinne prizerať, zdôrazňujú progresívci

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba je najhorším ministrom v histórií rezortu a fatálne zlyháva v manažovaní Plánu obnovy.

Podľa podpredsedníčky parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamary Stohlovej z Progresívneho Slovenska (PS), šéf envirorezortu najnovšie svoje babráctvo vysvetľuje tým, že Slovensko možno o európske miliardy vlastne ani nestojí.

„Tomáš Taraba je v koncoch a panikári. Ak premiérovi Ficovi záleží na budúcnosti Slovenska a záchrane národných parkov, na ktoré sme právom hrdí, nemôže sa Tarabovmu vyčíňaniu len nečinne prizerať. Nie je predsa normálne, aby s premiérskou stranou zametal minister zo štvorpercentnej strany,” zdôraznila Stohlová.

Michal Sabo poslanec za PS spochybnil úprimnosť ministrových slov.

“Pán Taraba vraj nemieni svoju funkciu vykonávať bez načúvania verejnosti a hľadania verejnej zhody. To tvrdí minister, ktorý väčšinu svojej rezortnej legislatívy ženie cez skrátený legislatívny proces, zvyšok posiela do pripomienkového konania s obmedzeným časom na zapojenie sa verejnosti a aktívne presadzuje obmedzovanie práv verejnosti v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Je ľudsky odporné, že to hovorí človek, ktorý využíva verejný priestor na rozoštvávanie verejnosti,“ povedal Sabo s tým, že Taraba podľa neho počúva najmä záujmové skupiny a nemá úprimný záujem komunikovať s laickou ani odbornou verejnosťou.