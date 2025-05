Taraba nerešpektuje odborníkov varujúcich pred dôsledkami plošného odstrelu medveďov, kritizuje Aevis

Minister, ktorý si neváži odborníkov, nemôže robiť dobré rozhodnutia, upozorňuje organizácia Aevis. Reaguje tak na vyjadrenie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) na adresu európskych odborníkov, ktorí ho vyzvali, aby zastavil plošný odstrel medveďov.

Taraba spochybnil ich odbornosť, odmietol ich argumenty a uviedol, že ministerstvo bude v odstrele pokračovať, pretože im tak radí zdravý rozum. Podľa Aevis minister tým znova dokazuje, že nie je kompetentný riadiť envirorezort.

Reakcia nehodná ministra

Po tom, ako ministra životného prostredia Tomáša Tarabu vyzvalo minulý týždeň 27 vedcov z deviatich krajín, aby zastavil plošný lov medveďov, nasledovala reakcia, ktorá podľa ochranárov nie je hodná ministra.

Pod výzvou sú podpísaní experti z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzity Komenského Bratislava, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Mendelovej univerzity v Brne či Univerzity Karlovej v Prahe. Sú medzi nimi tiež uznávaní odborníci z univerzít a výskumných inštitúcií z Poľska, Maďarska, Španielska, Grécka, Turecka, Holandska a Ukrajiny. Medzi signatármi sú renomovaní zoológovia, vedci, ekológovia a experti na ochranu veľkých šeliem.

Arogantný prístup

Tomáš Taraba vo svojom vyjadrení na sociálnej sieti však spochybnil ich odbornosť, naznačil, že nechodia do terénu a bez akýchkoľvek dôkazov ich označil za aktivistov napojených na stranu Progresívne Slovensko.

„Je zarážajúce, že minister životného prostredia arogantne spochybňuje ľudí, ktorí sú celoživotní experti vo svojej oblasti. Práca a stanoviská vedeckých pracovníkov a odborníkov z praxe by mala byť neoddeliteľným podkladom pre rozhodovanie ministerstva, špeciálne v tak závažných otázkach, ako je masívny odstrel chránených živočíchov. Minister, ktorý ignoruje expertov, nedokáže robiť kvalitné rozhodnutia,“ povedal riaditeľ organizácie Aevis Rastislav Mičaník.

Taraba podľa neho riadi ministerstvo neodborne a nezodpovedne, a ochrana prírody, ktorá je vo verejnom záujme, evidentne nie je jeho prioritou. Mičaník zdôraznil, že ministerstvo by v zmysle zákona malo dôsledne obmedzovať zásahy do prírody a okrem iného aj spolupracovať s vedeckými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami.

„Jeho súčasné vedenie však od jeho nástupu viaceré dôležité obmedzenia v ochrane prírody postupne oslabuje alebo ruší, a mimovládky a vedcov spochybňuje a ignoruje. Tak arogantný prístup najmä k odborníkom a odborne podloženým faktom som doteraz od žiadneho ministra životného prostredia nezažil,“ skonštatoval Mičaník.

Hlboké znepokojenie

Vedci vo svojom spoločnom stanovisku vyjadrili hlboké znepokojenie nad rozhodnutím povoliť plošný lov 350 jedincov medveďa hnedého. Toto rozhodnutie považujú za nesystémové, neefektívne a v rozpore s aktuálnymi vedeckými poznatkami. Vyzvali preto ministra Tomáša Tarabu, aby rozhodnutie prehodnotil, zastavil plošné strieľanie medveďov, a aby vytvoril podmienky pre odbornú diskusiu za účasti vedcov.

„Akékoľvek zásahy do populácie medveďa by mali prebiehať výlučne na základe vedecky podložených faktov, systematického monitoringu populácie a mali by byť zamerané na konkrétne rizikové situácie,“ konštatujú odborníci.

Oveľa účinnejšie sú podľa nich selektívne zásahy voči problémovým jedincom a dôsledná aplikácia preventívnych opatrení. Zároveň odporúčajú, aby sa zlepšila legislatíva v prospech prevencie škôd a finančnej podpory pre chovateľov a pestovateľov.