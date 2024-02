Blokády ciest, kolóny a traktory v uliciach. SPPK upresnila časy a miesta najväčšieho protestu farmárov v histórii

Slovenskí poľnohospodári sa zapoja do celoeurópskeho protestu farmárov a potravinárov Európskej únie (EÚ). Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) spolu s Agrárnou komorou Slovenska (AKS) upresnili časy a miesta protestov na Slovensku. Protest začne spoločným presunom traktorov od 9:00 hod na celom území Slovenska.

Ako komora uviedla v Bratislave začne protest presunom traktorov o 09:00 hod od Poľnohospodárskeho družstva (PD) Vajnory cez Seneckú cestu, Rožňavskú, Trnavské mýto a od PD Podunajské Biskupice cez ul. Svornosti, Slovnaftskú, Bajkalskú so zastávkou na Trnavskom mýte a následne spoločným presunom po Šancovej a Štefánikovej na Palisády k zastúpeniu Európskej komisie a ďalej k parlamentu. Návrat bude po tej istej trase s predpokladom do 14:00 hod.

Hraničný prechod Holíč (SK) – Hodonín (CZ) a jeho blokáda je naplánovaná v čase od okolo 10:30 hod a trasa k hranici povedie od Senice cez Radošovce a Holíč. Na hranici sa stretnú spoločne s českou a maďarskou delegáciou a vystúpia s prejavmi.

Na hraničnom prechode Trstená (SK) – Chyžné (PL) je blokáda naplánovaná so začiatkom v čase medzi 10:00 až 10:30 hod. Trasa povedie z Dolného Kubína, s prejazdmi cez Tvrdošín, Námestovo a Trstenú. Na hranici vystúpia pred média zástupca SPPK, zástupcovia poľskej komory a zástupcovia Oravskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Ďalšie miesta konania protestov budú:

Trnava – hviezdicovito na vjazdoch od Hrnčiaroviec, Zelenča, Zavaru, Bieleho Kostola, Ružindola, Zvončína, Bolerázu, Krupej, Špačiniec, Bučian.

Galanta – ul. Hlavná, Vajanského, Matúškovská, obchvat C1 tr. 75,35, C3tr 507, späť ul. Hlavná.

Levice – ul. Mochovská, Jurská cesta, Kalnická cesta, Dopravná, ul. Ľudovíta Štúra, ul. Andreja Sládkoviča, Tyršova, Mlynská, Československej armády, Námestie hrdinov, SNP, cesta č. 51, Turecký rad, P.O. Hviezdoslava, M.R. Štefánika.

Nitra – prvá skupina bude na trasách Branč – Nitra, Topoľčany – Nitra, Neverice – Nitra, Vráble – Nitra. Druhá skupina bude mať zraz pred parkoviskom P10 Agrokomplex a následne protestná jazda mestom Nitra.

Nové Zámky – zraz na parkovisku kúpalisko Štrand NZ, pokračujú po ceste smer Bánov, Šurany, na kruhovom pri Tescu smer na Nitru, križovatka SPOŠ smer Nové Zámky, cez mesto smer Komárno po Kaufland, kruhový objazd naspäť po SPOŠ a dokola to isté.

Komárno – zhromaždovací bod č. 1: Parkovisko Pavel – Komárno Nová Stráž, zhromažďovací bod č. 2 : Miestna komunikácia Ďulov Dvor – Komárno. Miesto konania protestného zhromaždenia je parkovisko pri pevnosti.

Holice – Šamorín cesta 63 – Holice

Dunajská Streda – Veľký Meder- Komárno cesta 63 – Dunajská Streda.

Trenčín – Trenčín Zámostie-Bratislavská, Hasičská-G.M.R.Štefánika, Zhromaždenie techniky na výstavisku – výstavisko Expo Center

Považská Bystrica – Obec Pruské, Ilava, Dubnica nad Váhom, Beluša, Púchov, Dohňany , Mestečko

Žilina – Dolný Hričov – Strečno – Dolný Hričov

Martin a Čadca – Žabokreky, Košťany nad Turcom

Bánovce nad Bebravou – cesta I.triedy pred BN v smere od PD, koniec BN smer TN

Liptovský Mikuláš – pomalá jazda poľnohospodárskou technikou ulicami mesta, blokovanie križovatiek, protestné zhromaždenie na parkovisku ŠM cca 100 ľudí.

Prievidza – Trasa protestu začne na starej Košovskej ceste pred obcou Koš v smere od Opatoviec nad Nitrou a kolóna sa potom presunie na cestu E572 smerom na Prievidzu. Kolóna bude blokovať úsek cesty medzi Košom a Prievidzou. Pomalým presunom príde do mesta Prievidza. Príjazd bude pri Obchodnom centre MERKURY, kde bude krátka prestávka a potom sa kolóna vráti do Novák.

Banská Bystrica – Vlkanová, Banská Bystrica, Slovenská Ľupča, Brezno a späť do Banskej Bystrice na Námestie Slobody. Približne od 12.30 do 15.00 bude sa bude pohybovať druhý sprievod od Zadných Halán po Mýto pod Ďumbierom a odtiaľ budeme pokračovať cez obec Mýto pod Ďumbierom, Bystrú, Podbrezová časť Piesok, Chvatimech, Valaská, až do mesta Brezna. Plánovaný príchod do Brezna na cestu medzi Mestským úradom na Nám. M.R.Štefánika a svetelnou križovatkou pred hotelom Ďumbier je o 15.00 hod. Tam plánujú odstaviť stroje v obidvoch smeroch do 16.00 tak že v smere od Hotela Ďumbier a ulice ČSA sa v danom čase nebude daná cesta prejazdná.

Zvolen – Dobrá Niva, Zvolen, Vígľaš Pstruša, Kriváň a späť.

Veľký Krtíš – Blokácia cesty č. 527 v obci Balog nad Ipľom.

Lučenec – zraz je na Haličskej ceste, jazda mestom Lučenec, jazda smer motorest Halier, jazda smer Poltár, ukončenie v meste Poltár. Predpokladané zastavenia sú hlavná križovatka v centre Lučenca, križovatka na ceste I.triedy nad Lučencom, Poltár-pred Tescom a Billou, pomalá jazda na cestách a ešte pomalšia v mestách, krátke blokovanie križovatiek.

Rimavská Sobota – obec Ožďany cesta 1. triedy smer R.S. cez mesto R.S. ukončenie pri Gemernákupe.

Rožňava – pomalá jazda hlavné ťahy v okolí mesta.

Spišská Nová Ves – križovatka štátnych ciest 2. triedy 533 a 536, spanilá jazda mestom.

Poprad – blokovanie dvoch pruhov a obmedzenie cestnej premávky na kruhových objazdoch v Kežmarku a Poprade.

Stará Ľubovňa – trasa Levočská cesta, Popradská cesta, Námestie Sv. Mikuláša.

Bardejov – Bardejov ul. Kpt. Nálepku, pomalá jazda ulicami mesta. Ukončenie pri Športovej hale na ul. Dlhý rad.

Svidník – pomalá jazda trasa Stropkov, Svidník a späť.

Prešov – 1.trasa – Petrovianska – Košická – Masarykova – Grešová – Vajanského – Duklianska – Sabinovská – Šarišské Michaľany – smer Sabinov Námestie Slobody. 2.trasa – Petrovianska – Švabská – Arm.gen. Svobodu – Bardejovská – Duklianska – Sabinovská – Šarišské Michaľany – smer Sabinov Námestie Slobody.

Humenné – začne v obci Jabloň a Kamenica nad Cirochou, spojenie v Humennom na ul. Ševčenkovej , prejazd ul Kukorelliho a Mierová, ukončenie ul. Družstevná.

Košice – Turňa nad Bodvou – Drienovec – Moldava n. Bodvou – Čečejovce – Košice-Šaca – Ludvikov dvor (odbočka na Hanisku) – Košice-Pereš – Červený rak (pri Optime) – Nižné Kapustníky (most VSS) – Slanecká – Južné nábrežie – Vyšné Opátske – Prešovská cesta – smer Prešov – Parkovisko na Chvalabohu (Zelený dvor) – Budimír (zjazd z diaľničného privádzača a príjazd na diaľničný privádzač) – smer Košice – ul. Hlinkova – ul. Watsonova – Trieda SNP – Trieda KVP – na križovatke pri Optima sa to rozdelí na dve časti:

1 časť: smer Rožňava – Ludvikov dvor (odbočka na Hanisku) – Košice-Šaca – Čečejovce – Moldava n. Bodvou – Drienovec – Turňa nad Bodvou.

2 časť: smer Prešov – Červený rak (pri Optime) – Nižné Kapustníky (most VSS) – Slanecká – Južné nábrežie – Vyšné Opátske – Prešovská cesta – Budimír.

Košice – na ul. Watsonova a Festivalovom námestí je plánovaná zastávka pre mediálne aktivity v čase cca od 11:30 – 13:00 hod.

Vranov nad Topľou – ulica Juh ( pri kotolni ), ukončenie Námestie Slobody 5.

Michalovce – Továrenská – Michalovce, jazda mestom , cesta č.50 smer Košice po Hriadky a späť, cesta smerom na ukrajinskú hranicu len po Závadku.

Trebišov – Čerjaky – kruhový objazd Hriadky (blokácia) – Sečovce – Trebišov.