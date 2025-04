Stretom s medveďmi by sa dalo predchádzať monitorovaním ich polohy, myslí si poslanec Šipoš

V niektorých krajinách dávajú medveďom monitorovacie náramky a keby sa to urobilo na Slovensku, prostredníctvom mobilných telefónov by sa dala monitorovať ich poloha.

Ako ďalej v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza povedal opozičný poslanec Michal Šipoš (hnutie Slovensko), pri zapojení vedcov, univerzít a technológii by to bolo možné zrealizovať.

„A boli by sme možno na Slovensku výnimoční v tom, že by ľudia na mobile vedeli, keď idú niekde do nejakej hory, vedeli povedať, že tu sa nenachádza žiaden jedinec a môžeme ísť kľudne a pokojne do tej hory,“ uviedol Šipoš s tým, že by išlo o inovatívne riešenie.

Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) sú v prípade premožených zvierat automaticky častejšie stretnutia s človekom. „Jediné preventívne riešenie je držať populáciu medveďa stabilnú, to znamená aj preventívne odstrely,“ zdôraznil minister. Doplnil, že na Slovensku je momentálne asi 500 medveďov navyše.