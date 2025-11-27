Stohlová podáva podnet na prokuratúru, obviňuje Tarabu z blokovania sanácií envirozáťaží v prospech Istrochemu - VIDEO

Minister životného prostredia Tomáš Taraba dlhodobo blokuje riešenie environmentálnych záťaží na Slovensku v prospech firmy Istrochem, ktorú vlastní český podnikateľ Andrej Babiš. Podpredsedníčka Výboru NR SR pre hospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS) preto avizuje podanie návrhu na Generálnu prokuratúru SR s cieľom spochybniť spôsob, akým sa Babiš a jeho firma zbavili zodpovednosti za znečistenie.
Zrušená sanácia skládky
„Na dnešnom mimoriadnom výbore pre životné prostredie sme sa chceli ministra pýtať, či plánuje pozemky pod Istrochemom, ktoré vlastní firma Babiša, vyčistiť za peniaze, ktoré boli pôvodne určené pre envirozáťaže po celom Slovensku. Na výbor sa však nedostavil,“ uviedla Stohlová.
Podľa opozičnej poslankyne minister Taraba bezdôvodne zrušil sanáciu skládky v bratislavskej Vrakuni, čím zablokoval projekt čakajúci na spustenie a nechal nevyužitých vyše 90 miliónov eur. Podobná situácia je aj v lokalite Predajná, kde „ušetril“ ďalších 60 miliónov eur. Podpredsedníčka výboru pre hospodárstvo a životné prostredie tiež upozornila na tri nevyčerpané výzvy z jari tohto roka týkajúce sa environmentálnych záťaží a zosuvov pôdy, kde ministerstvo a jeho organizácie nevyužili 60 miliónov eur, pričom dôvodom bol podľa ministerstva „malý záujem“.
Zablokovaný zákon
Stohlová poukázala aj na Tarabovu iniciatívu s envirofondom. Podľa nej svojím zákonom cieli na ovládnutie envirofondu, kde sú približne 2 miliardy eur.„Taraba síce ušetril na stopnutých projektoch zhruba 200 miliónov, no na vyčistenie pre Babiša to nestačí. Sanácia pozemkov pod Istrochemom sa odhaduje minimálne na pol miliardy eur, niektoré odhady hovoria až o 900 miliónoch,“ uviedla podpredsedníčka výboru s tým, že preto Taraba plánuje doplniť chýbajúce financie práve cez envirofond, nad ktorým by získal „ultimátnu kontrolu“.
Podľa Stohlovej minister tiež zablokoval zákon, ktorý by priniesol väčšiu spravodlivosť v prípadoch ako Istrochem, keď by vlastníci, ktorí sa zbavili zodpovednosti za environmentálnu záťaž, museli štátu vrátiť sumu zhodnotenia pozemku po sanácii. „Tento zákon nemá dôvod byť zaseknutý v legislatívnom procese – jedine, že by o tom rozhodol minister,“ dodala. „Ľudí na Slovensku vďaka vláde čakajú najťažšie Vianoce, no Taraba chystá naozaj veľký darček práve pre Andreja Babiša. A chystá ho dlho,“ uzavrela Stohlová.