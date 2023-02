Zálohovanie PET fliaš a plechoviek za prvý rok prekvapilo Budajovo ministerstvo, návratnosť prekonala očakávania (video)

Zálohový systém funguje od 1. januára 2022 a návratnosť PET fliaš a plechoviek prekročila 70 percent, pričom optimistické scenáre rátali so 60 percentami.

Minister životného prostredia Ján Budaj je presvedčený, že za úspešne zvládnutým zavedením zálohového systému stoja všetci priaznivci čistého a ekologického Slovenska. Minister Budaj a riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč o tom informovali na dnešnej tlačovej besede.

Prekonané očakávania

„So Správcom zálohového systému sme prekonali stanovený cieľ návratnosti, už v prvom roku sme dosiahli viac ako 70 percent. Je to veľký úspech, ale je to zásluha najmä obyvateľov Slovenska, ktorí sa stotožnili so zálohovaním,“ vyhlásil minister Budaj.

Riaditeľ Správu zálohového systému uviedol, že sa v prvom roku zaregistrovalo viac ako 3 900 zálohových produktov a vytvorila sa sieť 3 008 odberných miest, z nich až 1 824 je takých, ktoré sa do systému zapájali dobrovoľne. Zálohomaty využíva až takmer 75 percent všetkých odberných miest.

„Spoločnými silami sme už v implementačnom roku vyzbierali viac ako 820 miliónov zálohovaných obalov, pričom na trh bolo uvedených približne 1,1 miliardy zálohovaných obalov,“ informoval riaditeľ Áč a dodal, že približne 57 percent vyzbieraných obalov tvoria plastové fľaše a 43 percent plechovky.

Nový cieľ na rok 2023

Správca zálohového systému vylaďuje procesy, aby fungovali z pohľadu zákazníka pohodlne, motivačne a bez problémov. Okrem toho plánuje systematicky rozširovať odbernú sieť a posilniť oblasti, v ktorých dnes zákazníci nemajú vo svojom blízkom okolí možnosť vrátiť zálohované obaly.

Už minulý rok sa vytvorila možnosť vrátenia obalov aj na iných miestach, ako napríklad v aquaparkoch, v niektorých firmách, na kúpaliskách či festivaloch. Cieľom v roku 2023 je aj zabezpečenie udržateľnej, efektívnej a ekologickej prepravy posilnením a optimalizáciou vozového parku, či posilnením infraštruktúry medziskladov.

„Verím, že dosiahnuť tohtoročný 80-percentný cieľ návratnosti je reálny. Slovensko navyše má všetky predpoklady na to, aby dosiahlo 90 percentnú návratnosť plastových nápojových obalov skôr, ako to požaduje Európska únia, teda pred rokom 2029,“ zdôraznil minister Budaj. Slovensko sa stáva krajinou, ktorá inšpiruje okolité štáty v zavedení zálohového systému.