Chyby pri skladovaní mäsa: Prestaňte ničiť jeho chuť a vôňu! Toto robí väčšina ľudí zle

Väčšina z nás si myslí, že stačí mäso hodiť do mrazničky a tým je o všetko postarané. Realita je však iná. Chyby pri skladovaní mäsa robí takmer každý – a výsledkom býva vysušené, bezchutné alebo dokonca pokazené mäso. Ak chcete, aby vaše steaky, rezne či kuracie prsia vydržali čo najdlhšie a zostali chutné, tu je niekoľko overených rád.
Prečo sa oplatí zmrazovať mäso?
Zamrazenie mäsa je skvelý spôsob, ako predĺžiť jeho trvanlivosť a zabrániť plytvaniu potravinami. Ak ste napríklad nakúpili väčšie množstvo počas výhodnej akcie, mraznička je vaša najlepšia priateľka. Pri správnom postupe si mäso zachová chuť, štruktúru aj výživové hodnoty, no len vtedy, ak sa vyhnete bežným chybám.
Zmrazovanie zároveň zastaví rast baktérií, ale pozor – nezabíja ich úplne. Po rozmrazení sa znova aktivujú, preto je dôležité, aby bol proces rýchly, hygienický a dobre načasovaný.
Najčastejšie chyby pri skladovaní mäsa
1. Zamrazujete mäso aj s obalom z obchodu
Plastové obaly, v ktorých sa mäso predáva, nie sú určené na dlhodobé mrazenie. Obsahujú totiž vzduch, ktorý spôsobuje „spálenie mrazom“ – mäso stráca farbu, chuť a vysychá. Správny postup? Mäso vyberte, osušte papierovou utierkou a zabaľte ho do vákuového vrecka alebo pevne uzavrite do vrecka so zipsom, z ktorého vytlačíte všetok vzduch.
2. Nedostatok miesta medzi balíčkami
Mäso potrebuje pri zamrazovaní priestor, aby mohol vzduch voľne prúdiť. Ak ho natlačíte do jedného kútika, zamrzne nerovnomerne – v strede zostane mäkké, na okrajoch tvrdé. Ideálne je uložiť mäso naplocho, v tenších vrstvách. Tak sa zmrazí rýchlejšie a rovnomerne.
3. Príliš pomalé zmrazovanie
Čím pomalšie mäso zamŕza, tým viac sa v ňom vytvárajú veľké ľadové kryštály, ktoré ničia bunkovú štruktúru. Výsledkom je rozmočené mäso po rozmrazení. Ak vaša mraznička má funkciu rýchleho zmrazovania, určite ju využite – výrazne to zlepší kvalitu.
4. Neoznačené balíčky
Každý, kto má plnú mrazničku, to pozná: hľadáte hovädzie, ale vytiahnete bravčové, alebo starý kus mäsa, ktorý sa tam „zabudol“ ešte z minulých Vianoc. Preto si každý balíček označte dátumom a druhom mäsa. Ideálne fixkou alebo štítkom – pomôže vám to udržať prehľad a zabráni zbytočnému plytvaniu.
5. Nesprávna teplota v mrazničke
Ak mraznička neudržiava stálu teplotu -18 °C, mäso sa môže začať kaziť. Krátkodobé výkyvy, napríklad pri otváraní dverí, spôsobujú kolísanie teploty a narúšajú kvalitu. Ak chcete mať istotu, že mäso vydrží čo najdlhšie, investujte do teplomeru do mrazničky.
Ako dlho vydrží mäso v mrazničke?
Aj keď sa mäso môže zdať po roku stále „v poriadku“, kvalita ide po čase dolu. Tu sú orientačné hodnoty:
- Hovädzie mäso: 6 – 12 mesiacov
- Bravčové mäso: 6 – 12 mesiacov
- Kuracie a morčacie mäso: do 6 mesiacov
- Divina a jahňacie mäso: až 12 mesiacov
- Ryby: tučné 2–3 mesiace, chudé približne 6 mesiacov
- Mleté alebo varené mäso: 2 – 3 mesiace
Ak máte pochybnosti, riaďte sa pravidlom: čím je mäso spracovanejšie, tým kratšie vydrží.
Trik s vákuom aj bez vákuovačky
Najlepším spôsobom skladovania je vákuové balenie – vytlačí vzduch, čím zabráni oxidácii a strate chuti. Ak vákuovačku nemáte, existuje jednoduchý trik: použite vrecko so zipsom a slamku. Zasuňte slamku do malej medzery, vysajte vzduch a rýchlo uzavrite. Takto znížite kontakt mäsa so vzduchom na minimum.
Rozmrazovanie – posledný, no kľúčový krok
Ak mäso rozmrazíte nesprávne, všetka vaša snaha bola zbytočná. Nikdy ho nerozmrazujte pri izbovej teplote – je to ideálne prostredie pre množenie baktérií. Namiesto toho ho dajte na noc do chladničky alebo použite program rozmrazovania v mikrovlnke. Rozmrazené mäso už nikdy nezamrazujte znova – tým by ste mohli ohroziť zdravie.
Malé, ale dôležité tipy odborníkov
- Mäso si pred zamrazením rozdeľte na porcie, ktoré bežne používate pri varení. Ušetrí vám to čas aj energiu.
- Ak sa chcete vyhnúť nepríjemnému zápachu v mrazničke, vložte do nej otvorenú škatuľku sódy bikarbóny – pohlcuje pachy.
- Nenechávajte mäso v mrazničke navždy. Aj keď je technicky „bezpečné“, časom stráca chuť, vôňu aj textúru.
Správne skladovanie mäsa nie je veda, stačí pár jednoduchých pravidiel. Ak sa vyhnete bežným chybám, ušetríte peniaze, zachováte chuť a zabránite plytvaniu. Mraznička môže byť váš najlepší spojenec, no len vtedy, keď s ňou viete zaobchádzať rozumne.