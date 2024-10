Samosprávy apelujú na zlepšenie financovania obnovy vodárenskej infraštruktúry, žiadajú zmeny vo vyhláške o regulácii cien

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) bude žiadať zmeny vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje regulácia cien v regulovaných odvetviach vodného hospodárstva, aby táto zohľadňovala potreby vodárenských spoločností a zabezpečila financovanie plánovanej obnovy rozdelenej do časového obdobia desiatich rokov.

Ako ďalej ZMOS informoval, fixná zložka ceny by mala pokrývať aspoň základné prevádzkové náklady na údržbu odberných miest, aby vodárenské spoločnosti mali dostatočné zdroje na nevyhnutné investície do obnovy sietí.

Obnova existujúcich vodovodných sietí

Združenie pripomína, že mestá a obce dlhodobo apelujú na potrebu investícií, ktoré by zabezpečili udržateľný rozvoj vodárenských sietí, pričom zásadným krokom je práve obnova existujúcich vodovodných sietí.

Od roku 2003 boli totiž štátne investície prioritizované do rozvoja verejných kanalizácií v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, zatiaľ čo obnova vodovodných sietí bola vykonávaná prevažne len v prípade havárií a porúch. Tento prístup podľa ZMOS viedol k zhoršovaniu kvality infraštruktúry, ktorá už dosiahla koniec svojej životnosti.

„Súčasná situácia je neudržateľná. Naše vodovodné siete sú na konci svojej životnosti a bez zodpovedajúcich investícií do ich obnovy riskujeme vážne problémy v zásobovaní vodou. Vyhláška musí zohľadňovať nielen prevádzkové náklady, ale aj potrebu systematickej obnovy sietí,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.

Zohľadnenie nutnosti vytvárania finančnej rezervy

Ako ďalej zdôraznil, vyhláška musí zohľadňovať nutnosť vytvárania finančnej rezervy na plánovanú obnovu v časovom horizonte 10 rokov. ZMOS tiež podľa Božika bude presadzovať, aby vyhláška rešpektovala závery „Správy z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu vo vybraných vodárenských spoločnostiach„, ktorá jednoznačne poukazuje na zle nastavenú cenovú reguláciu v tomto sektore.

Dôležitým aspektom je podľa ZMOS aj nevyhnutnosť precenenia majetku vodárenských spoločností, ktoré musí vyhláška zahrnúť s cieľom zvýšiť hodnotu majetku týchto spoločností. Toto precenenie by podľa združenia malo byť plne zahrnuté do ceny, aby sa zabezpečil primeraný zisk spoločností a umožnil primeraný percentuálny nárast ceny.

Len tak bude možné vytvoriť podmienky pre efektívne hospodárenie a dlhodobé plánovanie investícií, ktoré sú nevyhnutné na obnovu vodovodných sietí. Bez tohto kroku sa podľa ZMOS znemožňuje udržateľný rozvoj infraštruktúry a kvalita služieb pre obyvateľov bude ohrozená.

Okrem toho bude podľa združenia nevyhnutné, aby vyhláška umožnila zahrnúť osobné náklady zamestnancov do oprávnených nákladov. Tým sa zabezpečí, že nedôjde k stagnácii platov až do roku 2027 a zabráni sa odlivu odborníkov z vodárenského sektora do iných odvetví. Udržanie kvalifikovaných zamestnancov je podľa ZMOS pre efektívnu správu a prevádzku našich vodárenských sietí kľúčové.

Poplatky za vodné a stočné

ZMOS si zároveň uvedomuje, že zmeny v regulácii cien môžu viesť k zvyšovaniu poplatkov za vodné a stočné, ale zdôrazňuje, že toto opatrenie je nevyhnutné. Pri raste cien sa treba v súčasnosti podľa združenia venovať aj dopadom konsolidácie na občanov. Preto vodárenské spoločnosti navrhujú postupné navyšovanie rozložené do viacerých rokov, aby sa výrazne nezaťažili rozpočty domácností.

„Zvýšenie poplatkov je jednou z mála ciest, ako zabezpečiť, že sa s vodou bude nakladať ako s neoceniteľným prírodným zdrojom, ktorým je. Voda nie je samozrejmosťou, je vzácnym zdrojom, ktorý musíme chrániť a udržiavať,“ vyhlásil Božik s tým, že je nevyhnutné, aby sa do procesu cenotvorby, okrem predstaviteľov miest a obcí a vodárenských spoločností, zapojilo aj Ministerstvo životného prostredia SR ako kompetentný orgán.

Dôležitosť spolupráce s vodárenskými spoločnosťami

„Iba tak dokážeme vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj vodárenskej infraštruktúry,“ zdôraznil Božik. Vyzdvihol tiež dôležitosť spolupráce s vodárenskými spoločnosťami.

„Je kľúčové, aby pri tvorbe a úprave vyhlášky boli zohľadnené odborné stanoviská vodárenských spoločností, s ktorými ZMOS pravidelne komunikuje. Iba tak môžeme dosiahnuť dlhodobo udržateľné riešenia,“ uzavrel Božik.