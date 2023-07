Ministerstvo vytvorí ďalší zásahový tím pre medveďa hnedého a ľuďom má pomôcť aj aplikácia

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vytvorí ďalší zásahový tím s cieľom posilniť podmienky pre adresnú reguláciu medveďa hnedého.

Štvrtý tím vzniká na severe Slovenska, pod záštitou Tatranského národného parku. Podľa ministerstva je totiž potrebné navýšiť personálne kapacity, ktoré dokážu rýchlo zasiahnuť voči problémovému medveďovi.

Aplikácia na ohlasovanie medveďov

Súčasťou balíčka opatrení, ktoré by mali minimalizovať riziko stretu človeka s medveďom, je napríklad aj vývoj aplikácie na ohlasovanie medveďov.

Aplikáciu vyvíja Štátna ochrana prírody (ŠOP), ktorá chce i vytvoriť platformu pre spoluprácu dotknutých subjektov. Envirorezort má tiež v pláne iniciovať spoluprácu s Ministerstvom vnútra SR, za účelom spolupráce polície a ochranárov pri problémových medveďoch.

Ako ďalej informovalo MŽP SR v tlačovej správe, na preventívne opatrenia chcú aj iniciovať rýchlu finančnú podporu z eurofondov.

Opatrenia sa odvíjajú od analýz

Posilnenie akcieschopnosti, prevencie a spolupráce v oblasti problematiky medveďa hnedého predstavil šéf envirorezortu Milan Chrenko na pôde výboru Národnej rady (NR) SR. Opatrenia sa odvíjajú od prvých výsledkov analýzy početnosti medveďa hnedého, no vychádzajú aj z medzinárodných skúseností a slovenských i zahraničných vedeckých štúdií.

Zahŕňajú preventívne i aktívne kroky, pričom kľúčové je započatie spolupráce medzi dotknutými subjektmi. „Považujem za nevyhnutné zopakovať, že medvede nepatria do intravilánov obcí. Ak sa konkrétny jedinec opakovane vracia, je potrebné pristúpiť k adresnej regulácii. Teda pri jedincovi, ktorý stratil plachosť pred človekom, siahnuť po krajnom riešení,“ uviedol Chrenko.

„Vidíme veľký priestor v spolupráci s Policajným zborom SR. Policajti sú dobre vycvičení, majú vybavenie aj na plašenie. Iniciovali sme rokovania s ministerstvom vnútra s cieľom pripraviť pilotný projekt v Tatranskom národnom parku. Ak sa koncept ukáže ako fungujúci, obratom rozšírime spoluprácu aj do ďalších regiónov,“ doplnil šéf envirorezortu.

Aplikácia Medvede a ľudia

Ak by to bolo potrebné, každý zásahový tím by mohli posilniť vyškolení policajti, ktorí neraz majú možnosť dostať sa na miesto incidentu skôr.

ŠOP tiež pracuje na aplikácii Medvede a ľudia, ktorá by mohla umožniť ľuďom hlásiť medvede zásahovému tímu, a tiež by turistom mohla poskytovať informácie o prítomnosti medveďov. V oblasti spolupráce chce tiež MŽP SR obnoviť pracovnú platformu pre medveďa hnedého.

„Chce oživiť a zintenzívniť spoluprácu všetkých aktérov, ktorí vedia svojimi krokmi minimalizovať riziko stretu. Od ministerstva životného prostredia, rezortov pôdohospodárstva a vnútra, cez zástupcov farmárov, včelárov, chovateľov, samospráv, poľovníkov, lesníkov, ochranárov a ďalších,“ uviedlo MŽP v tlačovej správe.

Chrenko považuje za podstatné aj zjednodušenie kompenzácií pre farmárov a chovateľov, no to by sa dotklo nielen problémov s medveďmi, ale i s raticovou zverou. Minister je toho názoru, že by mal fungovať jeden jednoduchý mechanizmus na preukázanie škody a následne na rýchlu kompenzáciu.

Posilnenie výskumu a monitoringu

V rámci riešení ostáva najdôležitejšou prevencia stretu. Envirorezort chce posilnenie výskumu a monitoringu, ale aj opatrenia vytvorené na mieru pre regióny, kde sa medvede vyskytujú.

„Ak v blízkosti obce niekto vyhodí uhynuté zviera, jedlo, umiestni vnadidlo alebo nezaistí kontajner, láka medveďa do ľudskej blízkosti. Tým zvyšuje riziko stretu a zbavuje medveďa plachosti voči ľudskej prítomnosti. Chcel by som apelovať na samosprávy, lokálne autority, na každého. Je spoločná úloha nás všetkých, aby sa na túto neželanú prax poukázali, vinníkovi vysvetlili dopady jeho konania. Prípadne vyvodili aj zodpovednosť,“ vyzval Chrenko.

MŽP SR sa zároveň chce zasadiť za čo najskoršie vyhlásenie výzvy z Programu Slovensko, a to na financovanie preventívnych opatrení. Rezort nemá problém ani s rokovaniami na európskej úrovni a prípadnou zmenou európskej legislatívy.

Daný postup je podľa rezortu ale časovo náročný, a preto dáva prednosť prijímaniu okamžitých opatrení v rámci aktuálne platnej legislatívy.