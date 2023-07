Na muža so psom zaútočila medvedica, po varovných výstreloch jej uštedril smrteľnú ranu

Polícia vyšetruje útok 18-ročnej medvedice na muža, ktorý bol so psom na prechádzke v lese v blízkosti Sučian. Ako informuje TA3 na svojom webe, bránil sa svojou legálne držanou zbraňou. Najprv sa šelmu snažil odplašiť výstrelmi do vzduchu, ale keďže to nepomohlo, z približne metra jej uštedril smrteľnú ranu.

Na zvýšený výskyt medveďa hnedého v lokalite Šiklov upozorňuje obyvateľov a návštevníkov aj obec Podbrezová v okrese Brezno. Na svojej webovej stránke žiada ľudí, aby zvýšili opatrnosť.

Šiklov je západný výbežok vrchu Brezová, kde sa do roku 2000 vyvážal odpad hlavne zo železiarní. Likvidácia oceliarenskej trosky bola v rokoch 1912 až 1915 vyriešená výstavbou pozemnej lanovej dráhy. Po jej zániku v roku 1966 bol odpad na haldu Šiklov vyvážaný nákladnými autami. Od 1. augusta 2000 je halda Šiklov postupne rekultivovaná.