Sme rodina navrhuje medveďa preradiť do kategórie chráneného zvieraťa s možnosťou odstrelu (video)

Je dôležité medveďa hnedého preradiť do kategórie chráneného zvieraťa s možnosťou odstrelu. Na Slovensku je veľký problém s medveďmi, stávajú sa z nich ľudožrúti.

Na utorkovej tlačovej besede to vyhlásil predseda hnutia Sme Rodina Boris Kollár. „Asi treba, aby prvé dieťa zabité medveďom bolo nejakého politika, aby sa začalo niečo robiť,“ skonštatoval predseda hnutia.

Regulácia problémových jedincov

Medveď za posledných 23 rokov zväčšil areál svojho výskytu o 42 percent. Slovenská poľovnícka komora je pripravená za prísne stanovených pravidiel a podmienok začať regulovať problémové jedince.

„Medveď hnedý patrí do Slovenských lesov, avšak je premnožený. Ministerstvo životného prostredia si tento fakt nechce priznať. Naozaj hodnota medveďa je vyššia, ako hodnota človeka?“ uviedol predseda parlamentného výbore pre pôdohospodárstvo Jaroslav Karahuta (Sme rodina).

Iný život na vidieku

„Nečinnosťou envirorezortu je život na vidieku iný. Rodičia sa boja pustiť deti na svoje záhrady. Slovenskí poľnohospodári budú mať problém vojsť na svoje polia. Ľudia dostali strach a je potrebné to zmeniť. Slovensko potrebuje, aby sa k tomu Chrenko postavil čelom, pretože situácia sa dá riešiť hneď a okamžite,“ podotkol Karahuta s tým, že sa pýtal ministra na jeho stanovisko, ktoré by mal poskytnúť do konca týždňa.