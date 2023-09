Pirošíková: Výhody pre kajúcnika z kauzy Dobytkár by ESĽP vyhodnotil ako neprimerané

Prokurátor sa so zastavením trestného stíhania kajúcnika Mareka Kodadu z kauzy Dobytkár uponáhľal. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) by takýto benefit určite vyhodnotil ako neprimeraný, nakoľko orgány činné v trestnom konaní (OČTK) dôsledne a komplexne nepreverili všetky podozrenia o kajúcnikovej potenciálnej trestnej činnosti. Myslí si to bývalá zástupkyňa Slovenskej republiky pred ESĽP Marica Pirošíková.

Kritizuje selektívny prístup OČTK, kedy sa kajúcnik síce k jednej trestnej činnosti priznáva, no inú odhaľovať nepomáha. Posilňujú sa tak argumenty o zištnosti výpovede kajúcnika v jeho hlavnej kauze. Chyba prokurátora by bola o to závažnejšia, keby kajúcnik zamlčiaval rozsiahlejšiu organizovanú trestnú činnosť, než ku ktorej sa sám priznáva. Vtedy trestný poriadok zastaviť trestné stíhanie obvineného nedovoľuje.

Predražený tender

Kajúcnik Marek Kodada je kľúčovým svedkom o údajnej korupčnej trestnej činnosti na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Vypovedá o úplatkoch z obdobia tretej vlády Roberta Fica, ktoré mal v taškách od vína nosiť finančníkovi Martinovi Kvietikovi. Vďaka jeho výpovedi skončil pred súdom aj nitriansky oligarcha Norbert Bödör.

Kajúcnik Kodada bol v časoch Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) významným štátnym úradníkom na agrorezorte. Bývalá ministerka pôdohospodárstva Zdenka Kramplová sa o ňom verejne vyjadrila ako o Mečiarovom človeku, ktorý delí peniaze.

Tieň podozrenia na Kodadu vrhol ešte v roku 2008 predražený a netransparentný tender na harmonizáciu informačných systémov medzi ministerstvom a PPA za 30 miliónov eur, pre ktorý sa zo svojej funkcie musela exministerka Kramplová porúčať.

Práve v tom čase Kodadu odfotil denník Nový Čas v penzióne agropodnikateľa Stanislava Becíka – neskoršieho ministra a poradcu premiéra Roberta Fica – s Kramplovej predchodcom Miroslavom Jureňom a šéfom sekcie informatiky na ministerstve Pavlom Kopačkom. Informačný systém mala dodať spoločnosť Columbex, za ktorou stáli vplyvní podnikatelia Alexej Beljajev, Michal Lazar a Peter Lukeš.

Už bývalý premiér Vladimír Mečiar vyzýval v minulosti prokuratúru, aby predražený tender a konanie úradníkov vyšetrovala.

„Provízie neviem vyvrátiť ani potvrdiť, ale môžem vyhlásiť, že suma miliarda a sedemdesiat miliónov vrátane DPH je silno, silno nadsadená. Hodnota celej zákazky je výrazne nižšia,“ povedal Mečiar s tým, že podozrivý tender odmietla exministerka Kramplová zastaviť.

Prokuratúra mlčí

Špeciálna prokuratúra o toxickom tendri na informačný systém PPA z čias HZDS mlčí. Hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tökölyová neprezradila, či sa prokurátor Rastislav Hruška kajúcnika Kodadu na túto kauzu pýtal. Neodpovedala ani na otázku, kedy a do akej miery pomohol v tejto veci kajúcnik odhaliť potenciálnu trestnú činnosť.

Nie je ani známe, či sa prokurátor zaujímal o predmet rozhovoru spolupracujúceho obvineného s vtedajším šéfom odboru informatiky. Paradoxe tak vyznieva konštatácia prokurátora Hrušku v uznesení o podmienečnom zastavení trestného stíhania, podľa ktorého nezistil na kajúcnikovi žiadne negatívne javy.

Odborníci takýto prístup OČTK kritizujú. Hovoria o selektívnej spravodlivosti. Prízvukujú, že kajúcnik by mal aj vzhľadom na svoje postavenie vypovedať o všetkej trestnej činnosti, ktorá mu je známa.

„ESĽP by si určite takúto situáciu všimol a vyhodnotil by ju ako neprimeranú výhodu pre tzv. spolupracujúceho obvineného, ktorá vyvoláva pochybnosti o spravodlivosti konania proti obvinenému,“ skonštatovala pre portál NášVidiek bývalá zástupkyňa Slovenska pred ESĽP Marica Pirošíková.

Za príklad dáva rozhodnutie ESĽP vo veci Erika Adamča z júna tohto roka. Ten zistil, že slovenské súdy nevenovali žiadnu jasnú individuálnu pozornosť rozsahu a výhodám, ktoré boli poskytnuté spolupracujúcim svedkom.

„ESĽP tiež poznamenal, že sa nezdá, že by slovenské právo obsahovalo ustanovenia týkajúce sa udeľovania imunity a že takéto dohody boli uzavreté mimo súdnej kontroly,“ dopĺňa Pirošíková.

Dôsledne preveriť

Na dôslednom a obozretnom preverení kajúcnika sa s Pirošíkovou zhoduje aj sudca krajského súdu v Bratislave Peter Šamko.

„Kajúcnik nie je obyčajný svedok. Je to páchateľ trestnej činnosti a vypovedá voči ostatným, preto aj jeho výpoveď musí byť hodnotená inak ako bežného svedka,“ uviedol Šamko v relácii Teraz Takto denníka Plus1Deň. Odmietol glorifikáciu kajúcnikov ako aj podsúvanie, že kajúcnici musia vždy hovoriť pravdu.

Kajúcnika považuje len za jeden z dôkazov, ktorý by mal byť riadne preverený. Poukázal aj nato, že často dostávajú benefity kajúcnici, ktorí objasňujú menej závažnú trestnú činnosť, než sami spáchali.

Právna expertka Pirošíková hovorí, že v Čechách o upustení od potrestania nerozhoduje prokurátor, ale súd. Ten zisťuje, či podal spolupracujúci obvinený v prípravnom konaní a v konaní pred súdom úplnú a pravdivú výpoveď o skutočnostiach, ktoré sú spôsobilé významne prispieť k objasneniu zločinu spáchaného členmi organizovanej skupiny, v spojení s takouto skupinou alebo v jej prospech.

„Na rozdiel od situácii u nás upustenie od potrestania nie je možné, ak je trestný čin spáchaný spolupracujúcim obvineným závažnejší ako zločin, k objasneniu ktorého prispel,“ dodáva Pirošíková.