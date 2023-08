Dotačné mlyny dlhodobo mleli aj pre kajúcnika Kodadu z kauzy Dobytkár. Asistoval mu obžalovaný Partika

I napriek tomu, že špeciálna prokuratúra nezistila u kajúcnika Mareka Kodadu z kauzy Dobytkár žiadne negatívne javy a podmienečne voči nemu zastavila trestné stíhanie, za éry jednofarebnej vlády SMERu sa okolo neho točili tučné dotácie z eurofondových projektov.

Za ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka (SMER-SSD) Kodada a s ním prepojené osoby žiadali Poľnohospodársku platobnú agentúru (PPA) o státisíce eur. Zmluvy podpisoval aktuálne obžalovaný, bývalý výkonný riafiteľ PPA a kajúcnikov ministerský kolega z eurofondových komisií Ľubomír Partika.

Štedré dotácie

Kľúčovú úlohu v kajúcnikovom dotačnom kolotoči zohralo roľnícke družstvo v Budči pri Zvolene a jeho šéfka Lenka Pálešová. Toto družstvo so sídlom na Štepnici 354 totiž v roku 2014 podpísalo s PPA viacero zmlúv o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Malo ísť napríklad o kúpu dvoch lesných traktorov Valtra T 193, lesnej píly a pracovného stroja, pričom Európska únia mala prispieť sumou 143 160 eur a slovenský štátny rozpočet sumou 47 720 eur. Zmluvu podpísala predsedkyňa predstavenstva družstva Pálešová a aktuálne v kauze Dobytkár obžalovaný Partika.

Ďalšiu zmluvu podpísala Pálešová s Partikom na silážne žľaby, pričom na eurofondy pripadalo 187 490 eur a slovenskí daňoví poplatníci mali prispieť 62 496 eur.

Dotačný apetít družstva v Budči neustal. V roku 2018 podpísala firma s PPA zmluvu opäť, tentokrát na silážny žľab a žumpu. Agrárna agentúra spolufinacovala tento projekt vo výške 40 % a prispela celkovo sumou 119 049 eur.

Ďalšie eurofondy

Na populárnu adresu Na Štepnici 354 v Budči plynuli v roku 2014 eurofondové zdroje aj cez iné právnické osoby. Spoločnosť RDB Agroforest chcela investovať financie PPA vo výške 249 977 eur na prestavbu hospodárskeho dvora, do vybudovania skladov slamy, sena a krmív, do výstavby prístupových a spevnených plôch a čerpacej stanice pohonných hmôt.

Za RDB Agroforest zmluvu v máji 2014 podpísala konateľka firmy, opäť Lenka Pálešová, s vtedajším výkonným riaditeľom PPA Partikom. Následne sa v auguste dohodli na zriadení záložného práva na sejačku a obracačku a o rok neskôr na sklad krmív a podstelín. PPA potvrdila, že dotácie firme RDB Agroforest priklepla a aj ich kontrolovala.

„Kontrolou neboli zistené porušenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a kontrolná skupina konštatovala, že deklarované výdavky v žiadosti o platbu sú oprávnené,” uviedla pre portál NášVidiek hovorkyňa PPA Vladimíra Pôbišová.

Kajúcnik na scéne

PPA potvrdila, že na rovnakú adresu v Budči popri roľníckom družstve a spoločnosti RDB Agroforest žiadali v roku 2014 o agrodotácie aj priamo firmy kajúcnika Mareka Kodadu Azoter Biochem a Agrowood.

„V rámci projektu spoločnosti Azoter Biochem nebola vyplatená žiadna platba, čiže kontrola čerpania finančných prostriedkov nebola nutná,” poznamenala hovorkyňa PPA Pôbišová.

Kodada chcel pôvodne týmto projektom financovať kúpu lesného traktora Valtra S293 v hodnote 240 800 eur, štiepkovača VANDAELE za 35 800 eur a voza na prepravu štiepky za 63 000 eur.

Prostredníctvom spoločnosti Agrowood sa už kajúcnik k eurofondom dostal. Dokonca tento projekt aj PPA kontrolovala. S akým výsledkom neprezradila.

„V prípade subjektu Agrowood bola uzatvorená jedna zmluva o poskytnutí NFP. V predmetnom prípade sa uskutočnila aj kontrola na mieste aj administratívna finančná kontrola,” komentovala hovorkyňa PPA Pôbišová.

Predražený traktor?

Vtedajší agropodnikateľ Kodada podpísal v roku 2014 so svojim bývalým ministerským kolegom Partikom v pozícii výkonného raditeľa PPA zmluvu o čerpaní NFP vo výške 169 594 eur. Projektom chcel financovať nákup kolesového traktora Valtra T193 HiTech za nadobúdaciu hodnotu 143 308 eur a nakladač New Holland LM5060 Plus za 119 480 eur.

Portál NášVidiek oslovil štyroch predajcov poľnohospodárskej techniky so žiadosťou o cenovú kalkuláciu uvedených strojov z daného obdobia. Ani jedna z oslovených spoločností nereagovala.

Podľa zmluvy PPA ZV01829 zo dňa 15. júla 2014 predstavoval oprávnený výdavok na obstaranie lesného kolesového traktora Valtra Model T213 Versu 130 860 eur. Verejné zdroje uvádzajú, že model T213 je oproti T193 účinnejší z pohľadu maximálneho výkonu aj maximálneho krútiaceho momentu.

T213 má maximálny výkon 166 kW a maximálny krútiaci moment 900 Nm, model T193 má výkon 155 kW a krútiaci moment 800 Nm. Z uvedeného vyplýva, že menej výkonný lesný traktor mohol v tom čase Kodada obstarať o 8,8 % drahšie.

V likvidácii

Či Kodadove dotačné aktivity preverovala polícia, nie je známe. „Polícia neposkytuje informácie k protiprávnemu konaniu konkrétnych fyzických alebo právnických osôb,” odpísali z odboru komunikácie a prevencie policajného prezídia. Nezodpovedaná tak zostáva aj otázka, aký názor mala v tomto prípade polícia na hospodárnosť využitia zdrojov Európskej Únie.

Kodadova eurofondová spoločnosť Agrowood už neexistuje. Kodada sa z nej ako konateľ vymazal v novembri 2019. Agrowood sa zlúčila so spoločnosťou SVKB Group, ktorá skončila v likvidácii.

Zaujímavosťou je, že jedným z konateľov spoločnosti SVKB Group bol Matej Vida, ktorý ako advokát verifikoval v registri partnerov verejného sektora spoločnosť Agrocontract Mikuláš bývalého poslanca parlamentu (SMER-SD) a vplyvného agropodnikateľa Mariána Záhumenského.

Prepojené osoby

Na rovnakú adresu v Budči žiadali o agrodotácie vzájomne prepojené osoby. Investičný motív kajúcnika zostáva nejasný, prípadné skryté vlastnícke vzťahy žiadna z verejných inštitúcií nepreverovala. PPA hovorí, že prepojenia medzi žiadateľmi neskúma.

„Posudzujeme splnenie podmienok poskytnutia príspevku,” vysvetlila hovorkyňa PPA Pôbišová.

Konateľka spoločnosti RDB Agroforest a zároveň predsedkyňa družstva v Budči Lenka Pálešová pochádza rovnako ako kajúcnik Kodada z Palárikova. Je tiež konateľkou spoločnosti Condominium Vrakuňa so sídlom na Papraďovej 3 v Bratislave. Na totožnej adrese sídlila aj Kodadova spoločnosť Azoter Biochem.

Za firmou Condominium Vrakuňa je spoločnosť Mariky Real Estates, ktorej spoločníkom bol do 30. júna 2020 aj kajúcnik Marek Kodada. Aktuálne ako majitelia Mariky Real Estates vystupujú jeho otec Jaroslav, spoločnosti RDB Group družstvo a Mariky družstvo.

RDB Group družstvo so sídlom v Budči je aj spoločníkom firmy AgroMeder, v ktorej ako konateľka od 14. júla 2023 vystupuje práve Lenka Pálešová.

Hlavné pojednávanie v kauze Dobytkár pokračuje na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici 14. augusta.