Pripravovaný Národný park Podunajsko získal podporu rybárov, ministerstvo im bivakovanie nezakáže

Slovenský rybársky zväz víta zámer vzniku nového Národného parku Podunajsko a podporuje ho najmä z dôvodu zjednotenia pravidiel v danom území.

Informovalo o tom v tlačovej správe Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), na pôde ktorého sa uskutočnila diskusia so štátnym tajomníkom rezortu Michalom Kičom, zástupcami Slovenského rybárskeho zväzu a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy.

Vznik národného parku zjednotí pravidlá

Podľa Kiču navrhovaný Národný park Podunajsko zlepší ochranu prírody a pomôže rozvoju rybárstva. „Na navrhovanom území národného parku je už v súčasnosti vyhlásených niekoľko rôznych menších chránených území, vtáčích území a miest s vyšším stupňom ochrany, ktoré spôsobujú chaos, ale aj porušovanie pravidiel zo strany niektorých návštevníkov. Plánovaný národný park prinesie poriadok a zníži obmedzenia pre rybárov,“ zdôraznil Michal Kiča.

Zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu ocenili pozitíva historicky prvého nížinného národného parku na Slovensku.

„Ide predovšetkým o zjednotenie pravidiel pre rybárov, ale tiež zabezpečenie potrebnej infraštruktúry, ako vybudovanie zjazdov pre spúšťanie lodí, viaceré legálne prístupy k vode a aj strážené miesta na parkovanie,“ podčiarkol tajomník zväzu Bohuš Cintula.

K zákazu bivakovania nepríde

Kiča na stretnutí ubezpečil rybárov, že k celoplošnému zákazu bivakovania, teda spania pod holým nebom nepríde. Ďalej uviedol, že zvýšené prietoky v ramennej sústave Dunaja zlepšia podmienky pre neres a život rýb. Dôsledkom bude lepšia druhová pestrosť a viac rýb.

„Súčasťou navrhovaného Národného parku Podunajsko je tiež rybochovné zariadenie v Číčove, ktoré by malo byť zaradené do zóny C. MŽP SR bude pokračovať v diskusiách so zástupcami SRZ s cieľom nájsť čo najlepšie riešenia pre fungovanie rybochovného zariadenia,“ uzavrelo MŽP.