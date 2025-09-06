Hnedé pásy na hruškách: Čo je príčinou tohto javu a ako si s ním poradiť?

Možno ste si všimli, že vaše krásne hrušky občas nesú po obvode zvláštne hnedé pásy. Na prvý pohľad to pôsobí, akoby ich niekto jemne opásal štetcom. V skutočnosti však nejde o žiadnu kuriozitu, ale o stopu, ktorú na ovocí zanecháva počasie. Hnedé pásy na hruškách sú jasným znakom toho, že strom zažil nepriazeň – najčastejšie neskoré jarné mrazy či prudké ochladenie. A práve tie dokážu poriadne potrápiť aj skúsených pestovateľov.
Prečo vznikajú hnedé pásy na hruškách?
Kým si hrušky vychutnáme ako šťavnaté a sladké ovocie, musia prejsť dlhým vývojom. Ten je veľmi citlivý, najmä vo fáze kvitnutia a krátko po odkvitnutí. Už pokles teploty pod –1,7 až –3,9 °C podľa odrody môže znamenať problém. Ak sa mráz objaví v čase, keď je plod práve založený, vzniká na jeho povrchu tzv. mrázový pás – charakteristický svetlohnedý prstenec.
Tieto pásy bývajú väčšinou hladké, no niekedy ich sprevádzajú drobné trhlinky. Plody kvôli tomu strácajú typický tvar odrody, sú akoby zdeformované a menej atraktívne. Hoci môžu normálne dozrieť a dokonca chutiť dobre, na dlhodobé skladovanie vhodné nie sú – poškodené pletivá totiž znižujú ich trvácnosť.
Mráz ničí kvety aj semená
Neskoré jarné mrazy zasahujú citlivé časti rastlín najrýchlejšie. Mladé pletivá sa ochladia skôr než drevnaté, preto kvety a plody utrpia najviac. Ak chlad zasiahne krátko po odkvitnutí, na hruške sa objaví typické päťramenné poškodenie okolo kališných lístkov – vyzerá to ako drobná hviezdička.
Zaujímavým dôsledkom ochladenia je aj tzv. partenokarpia. Ide o situáciu, keď sa vytvoria plody bez oplodnenia, teda bez semien v jadrovníku. Takéto hrušky síce vyzerajú na prvý pohľad v poriadku, no pri bližšom pohľade zistíte, že nemajú vyvinuté semienka.
Ako sa vyhnúť poškodeniu?
Pestovanie hrušiek na Slovensku si vyžaduje trochu stratégie. Základom je správna voľba miesta. Nevhodné sú mrazové kotliny či miesta v záhrade, kde sa drží chladný vzduch. Aj v rámci jednej záhrady môže byť rozdiel, či strom rastie pri múre, ktorý akumuluje teplo, alebo v otvorenom priestore, kde sa mráz udrží dlhšie.
Dôležitá je aj voľba odrody. Nie všetky hrušky znášajú nízke teploty rovnako. Preto sa odporúča vyberať odrody vhodné do konkrétnej zóny pestovania. Slovensko je rozdelené na tri základné pestovateľské zóny, ktoré berú do úvahy nadmorskú výšku a klimatické podmienky.
Praktické rady pre záhradkárov
- Výber stanovišťa: Vyhnite sa miestam, kde sa často hromadí chladný vzduch.
- Odrody: Preferujte tie, ktoré sú odolnejšie voči nízkym teplotám a prispôsobené vášmu regiónu.
- Prevencia: Niektorí záhradkári používajú dymové ohniská alebo netkané textílie na ochranu kvetov pred náhlym mrazom.
- Pozor na skladovanie: Plody s hnedými pásmi síce dozrejú, ale rýchlejšie podliehajú skaze. Využite ich radšej hneď – napríklad na kompóty, džemy alebo koláče.
Vedeli ste, že?
Hrušky s hnedými pásmi vzniknutými po mrazoch majú často o niečo intenzívnejšiu chuť. Ich sladkosť býva koncentrovanejšia, pretože plod sa síce deformuje, ale stále si ukladá cukry. Aj preto ich mnohí záhradkári spracúvajú do domácich štiav či koláčov, kde dokážu prekvapiť výraznou arómou.
Čo si z toho odniesť
Hnedé pásy na hruškách nie sú chorobou ani dôsledkom nesprávnej starostlivosti. Ide o prirodzenú reakciu stromu na nepriaznivé počasie, najmä na jarné mrazy. Pre záhradkárov sú signálom, že výber miesta a odrody je kľúčový. Ak si dáte pozor na podmienky pestovania a využijete vhodné ochranné opatrenia, šance na zdravé a krásne plody sa výrazne zvyšujú.
A aj keď vás pohľad na deformované hrušky možno nepoteší, nezabúdajte – ich chuť vás vie neraz príjemne prekvapiť. Možno práve vďaka hnedému pásu dostanete plod, ktorý sa stane základom chutného koláča alebo voňavého kompótu.