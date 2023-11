PPA už poslala pestovateľom pšenice viac ako polovicu mimoriadnej pomoci, na účty im prišli milióny eur

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s odosielaním platieb pre pestovateľov pšenice v rámci opatrenia mimoriadna pomoc. Doteraz zaslala takmer 5,3 tisíca platieb, čo predstavuje približne 65 percent z celkového počtu platieb pre oprávnených príjemcov.

V týchto platbách ide o viac ako 8,72 milióna eur, čo je viac ako polovica z celkového rozpočtu určeného pre dané opatrenie.

PPA vydala všetky rozhodnutia vo veci poskytnutia mimoriadnej podpory pestovateľom pšenice v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny už v októbri tohto roka. Prvýkrát v histórii nemuseli poľnohospodári žiadať o podporu, ale agentúra využila informácie, ktoré má k dispozícii vo svojich systémoch.

„Podklady pre vyplatenie tejto mimoriadnej pomoci sme dokázali spracovať v krátkom čase a rovnako rýchlo teraz peniaze posielame na účty prijímateľom. Je to výsledok správneho nastavenia agentúry a verím, že PPA bude takto môcť postupovať aj v ďalších podporách v čo najväčšej možnej miere. Celá suma by mala byť na účtoch príjemcov do konca novembra tohto roka,“ uviedol generálny riaditeľ PPA Ondrej Humaj.