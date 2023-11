Minister Takáč vymenoval nového šéfa PPA, Kissa nahradil Humaj

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) vymenoval do funkcie generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ondreja Humaja.

Humaj nastupuje po Jozefovi Kissovi, ktorý bol vo vedení agentúry od júna 2021. Informovalo o tom tlačové oddelenie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

„Od nového generálneho riaditeľa Ondreja Humaja očakávam dokončenie digitalizácie agentúry a pokračovanie v nastavených procesoch tak, aby agentúra plnohodnotne fungovala a napredovala,“ uviedol minister Richard Takáč.

Podľa neho je najväčšou úlohou, ktorá čaká nového generálneho riaditeľa, vyplatenie priamych podpôr na tento rok, v prípade projektových podpôr je to čerpanie fondu Programu rozvoja vidieka a v oblasti štátnej pomoci je to administrovanie výziev Zelená nafta a Poistné. „Ideme do veľmi náročného obdobia a ja som pripravený garantovať kontinuitu nastavenia agentúry tak, aby sme sa posúvali k jej plnohodnotnému fungovaniu,“ uviedol nový šéf PPA Ondrej Humaj.