Potápači sa ponoria pod hladinu tatranských plies, po letnej sezóne prichádza čistenie vôd od odpadu

Potápači sa v piatok 3. októbra opäť ponoria pod hladinu Popradského, Velického, Štrbského a Nového Štrbského plesa, aby ich zbavili odpadu po letnej turistickej sezóne. Urobia tak v rámci 32. ročníka akcie Čisté vody. Ako ďalej informovala Jarmila Hlavačová z komunikačného oddelenia Správy Tatranského národného parku, vlani sa takto podarilo zbaviť tatranské plesá viac ako 65 kilogramov odpadu. Do akcie sa však môžu zapojiť len držitelia potápačských oprávnení.
Za posledné roky má podľa správy národného parku objem vyloveného odpadu v rámci akcie klesajúcu tendenciu. Za rok 2022 napríklad spolu na breh vyniesli z dna plies 112 kilogramov a v roku 2023 to bolo 104 kilogramov. V minulom roku išlo o spomínaných 65 kilogramov, z toho najviac, takmer 50 kilogramov odpadu, pochádzalo zo Štrbského plesa.
Spočítavanie turistov v TANAP-e odhalilo najnavštevovanejšie lokality. Ktoré tromfli Hrebienok? - FOTO
Aj v tomto roku je v rámci akcie naplánované čistenie lomu Kvetnica pri Poprade, ktorý sa stal po zaplavení zaujímavou lokalitou pre potápačov. Jeho maximálna hĺbka predstavuje sedemnásť metrov. Akcia Čisté vody sa koná ako súčasť jubilejného 40. ročníka Medzinárodného festivalu potápačských filmov a fotografie, ktorý sa začne vo štvrtok 2. októbra v Tatranskej Lomnici. Potrvá do nedele.
Festival je otvorený pre amatérov i profesionálnych tvorcov. O priazeň porotcov sa budú uchádzať v dvoch hlavných kategóriách – film a fotografia. Najlepší filmár si z Vysokých Tatier odnesie Grand Prix, víťaz vo foto kategórii „autorské portfólio“ získa ocenenie Top fotograf. Najväčšou zmenou pri filmárskej súťaži je zaradenie novej súťažnej kategórie Filmy o vode, ktorou organizátori rozšírili možnosti prihlásenia filmového diela aj pre autorov – nepotápačov.