Návrh zonácie Polonín je podľa envirorezortu výsledkom rozsiahleho rokovania so stovkami vlastníkov, obcí a organizácií

Aktuálny odborný návrh zonácie Národného parku Poloniny je výsledkom rozsiahleho rokovania so stovkami vlastníkov, obcí a organizácií, ktoré si vyžiadalo hľadanie vyváženého riešenia.
Opätovné šírenie hystérie
Ministerstvo životného prostredia tak reagovalo na kritiku zo strany organizácie Aevis, ktorá v súvislosti s návrhom zonácie podala podnet na prokuratúru. Podľa envirorezortu však mimovládne organizácie opäť šíria hystériu a návrh zonácie je v súlade s platnou legislatívou.
„To sa ale rozhodne nedá povedať o návrhu predošlej vlády s podporou mimovládnych organizácií, ktorý nereflektoval na miestne podmienky a sociálne dopady. Súčasný návrh zonácie je odborne podložený a v dostatočnom rozsahu zabezpečuje záujmy ochrany prírody a krajiny,“ uviedlo ministerstvo. Doplnilo, že návrh zonácie zároveň vytvára priestor na postupné rozširovanie zóny A, v prípade naplnenia podmienok bezzásahového režimu.
Ochranárska organizácia Aevis podala podnet na prokuratúru pre vážne pochybenia pri príprave zonácie Národného parku Poloniny. Ako v tejto súvislosti informovala, pôvodné vyhodnotenie pripomienok k zonácii bolo podľa nich dodatočne zmenené, a to bez účasti príslušného úradu a bez vedomia tých, ktorí ich podali.
Najvážnejšou zmenou je podľa aktivistov dramatické oslabenie ochrany Polonín, pričom pôvodne plánovaná prísna ochrana 46 percent územia klesla len na 16 percent. Aevis považuje takýto postup za neodborný, netransparentný a v rozpore so zákonom.