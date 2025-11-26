Plzeňský Prazdroj znížil emisie takmer o polovicu, environmentálne projekty podporuje aj u partnerov

ŠARIŠ: Prechod na obnoviteľné zdroje elektriny
Zľava: Manažér pre udržateľnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko Ivan Tučník, riaditeľ závodu Pivovar Šariš, Plzeňský Prazdroj Slovensko Grzegorz Komora, obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva Plzeňský Prazdroj Slovensko Martin Grygařík, generálny riaditeľ Enery CZ&SK Jan Horváth a obchodný riaditeľ Enery Group Severin Vartigov počas tlačovej besedy spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, závodu Pivovar Šariš a spoločnosti Enery v priestoroch Pivovaru Šariš vo Veľkom Šariši na tému: Prechod Pivovaru Šariš na obnoviteľné zdroje elektriny. Veľký Šariš, 6. február 2024. Foto: SITA/Viktor Zamborský
Plzeňský Prazdroj za posledných päť rokov výrazne znížil emisie CO₂ vo výrobnom procese takmer o polovicu. Pivovary spoločnosti na Slovensku a v Česku teraz predstavujú iba 13 % zo všetkých emisií v celom hodnotovom reťazci, pričom zvyšok vzniká napríklad pri doprave, chladení piva v reštauráciách či výrobe obalov.

Spoločnosť preto okrem investícií do šetrnejších technológií v pivovaroch podporuje aj environmentálne projekty u svojich partnerov v poľnohospodárstve a gastronómii. Celkový pokrok a environmentálne aktivity dokumentuje Plzeňský Prazdroj v Správe o udržateľnosti za rok 2024, pričom minuloročný report získal prvé miesto v súťaži ESG Awards magazínu Forbes Slovensko.

Od roku 2019 sa podarilo znížiť emisie v rámci Scope 1 a Scope 2 o 46 %. Kým v roku 2019 tvorili pivovary 19 % emisií hodnotového reťazca, v roku 2024 je to už len 13 %. Manažér udržateľnosti Prazdroja, Jakub Zaoral, zdôraznil, že spoločnosť investuje do obnoviteľných zdrojov energie, znižuje spotrebu vody a inovuje technológie.

Udržateľnosť chápeme ako spôsob myslenia, ktorý sa prejavuje vo všetkých oblastiach podnikania – od nákupu surovín a technológií, cez plánovanie a dopravu, až po obaly,“ povedal.

Medzi významné investície patrí inštalácia fotovoltických panelov vo všetkých pivovaroch, čím sa pivovar Šariš stal v podstate pivovarom vyrábajúcim pivo zo slnka, ušetril tak 1 386 ton CO₂ ročne. Rekonštrukcia varne v Pivovare Šariš zároveň znížila tepelné straty o 4 %, spotrebu vody o 2 % a emisie CO₂ až o 128 ton ročne.

Spotreba vody sa podarila znížiť na 2,79 litra vody na liter piva, čo je pod svetovým priemerom 4-5 litrov. Hodnotový reťazec Prazdroja ukazuje, že na poľnohospodárstvo pripadá 7 % emisií, spracovanie surovín 6 %, obaly zodpovedajú za najväčší podiel – 27 %, chladenie piva 21 %, doprava 15 % a nákup služieb 8 %. Výroba piva v pivovaroch tvorí 16 % celkových emisií.

Medzi projekty podporované mimo pivovarov patrí „Smart výčap“ na znižovanie spotreby vody a energií v reštauráciách a „Pre jačmeň“, ktorý pomáha farmárom používať princípy agrolesníctva pre lepšiu odolnosť a predvídateľnosť úrody jačmeňa, dôležitej suroviny pre výrobu piva.

Správa o udržateľnosti Prazdroja za rok 2024, spracovaná agentúrou Boomerang Communication, spĺňa medzinárodné štandardy GRI a reflektuje európske štandardy ESRS podľa smernice CSRD. Prešla tiež nezávislým audítorom spoločnosti Forvis Mazars podľa štandardov ISAE 3000.

