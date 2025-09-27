Pivá vyrábané vo Veľkom Šariši získali ministerské ocenenie Značka kvality, spĺňajú prísne kritériá kvality a pôvodu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ocenilo dvojicu pív ŠarišZnačkou kvality. Ide o Šariš Iskrivá 10 % a Šariš Žiarivá 12 %, ktoré podľa ministerstva spĺňajú prísne kritériá kvality a pôvodu. Odborníci ocenili okrem kvality pív aj to, že sa varia v pivovare vo Veľkom Šariši z lokálnych surovín.
Značku kvality udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR slovenským výrobcom, ktorých produkty sú vyrábané najmenej zo 75 % z domácich surovín, spĺňajú prísne bezpečnostné a kvalitatívne normy a celý výrobný proces prebehol na Slovensku. O udelení značky prihláseným výrobkom rozhoduje odborná komisia.
Výroba piva na Slovensku medziročne stúpla, rast ťahajú nealkoholické pivá a radlery
Pre spotrebiteľov je Značka kvality garanciou, že výrobok je slovenského pôvodu a spĺňa deklarované kvalitatívne parametre. „Šariš patrí medzi tradičné slovenské pivné značky a je obľúbený na celom Slovensku. Od januára sa jeho dostupnosť na výčapoch ešte zvýšila a spotrebitelia ho môžu nájsť mimo jeho domovského regiónu až v 107 nových prevádzkach,“ uviedol Petr Kwaczek, manažér Pivovaru Šariš.
Ocenené pivá Šariš zožali tento rok už druhý významný úspech. V júni získali na prestížnej degustačnej súťaži pív Slovenská pivná korunka dva cenné kovy. Šariš Iskrivá 10 % bola ocenená zlatou korunkou vo svojej kategórii a Šariš Žiarivá 12 % si vyslúžila striebornú korunku.