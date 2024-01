Opozícia zvoláva mimoriadny výbor, okrem Olexu bude žiadať vyvodenie zodpovednosti aj voči Kuffovi

Opoziční poslanci zvolávajú mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Témou má byť odstúpenie nominanta SNS Petra Olexu z postu riaditeľa Tatranského národného parku (TANAP) z dôvodu, že je právoplatne odsúdený za pytliactvo chráneného vlka dravého a vyvodenie zodpovednosti aj voči štátnemu tajomníkovi envirorezortu Filipovi Kuffovi.

Zaangažovanie Kuffu v prípade

„Vítam, že riaditeľ TANAP-u Peter Olexa vyvodil zodpovednosť za svoje činy v minulosti a odstúpil. Usvedčený pytliak nemôže byť riaditeľom žiadneho národného parku. Problémom však zostáva zaangažovanie štátneho tajomníka Filipa Kuffu v celom prípade,“ uviedla poslankyňa za Progresívne Slovensko Tamara Stohlová, ktorá výbor iniciovala. Práve Kuffa poveril Olexu vedením TANAP-u.

Stohlová poukázala na to, že Kuffa s Olexom bývajú v Spišskom Bystrom, obaja sú poľovníkmi. „Považujem za veľmi nepravdepodobné, že by štátny tajomník o usvedčení z pytliactva svojho suseda nevedel. Práve táto otázka bude predmetom mimoriadneho Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý spolu s kolegami z opozičných strán zvolávame a na ktorý pozývame práve štátneho tajomníka,“ povedala.

Taraba neplánuje vymenovať nového šéfa

Ak by sa preukázalo, že štátny tajomník o tejto skutočnosti vedel a napriek tomu poveril Olexu riadením národného parku, vyviesť zodpovednosť by mal podľa Stohlovej aj samotný Filip Kuffa. „A v každom prípade je relevantná aj otázka transparentnosti výberových konaní,“ doplnila.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba neplánuje vymenovať dočasne nového šéfa Tatranského národného parku. Až do vyhodnotenia nového výberového konania by tak mal zostať predsedom TANAP Peter Olexa.

„Pán Olexa má COVID-19. Keď sa uzdraví, ja sa s ním stretnem. Následne v dohľadnej dobe vypíšeme výberové konanie. Ja nevidím nateraz zmysel, že by som mal na niekoľko týždňov poverovať úplne niekoho iného. Ja si myslím, že sa s ním dohodnem, aby to do výberového konania potiahol,“ povedal minister Taraba.