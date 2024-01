Taraba neplánuje vymenovať dočasne nového šéfa TANAPu, predsedom zatiaľ zostáva Olexa

Minister životného prostredia Tomáš Taraba neplánuje vymenovať dočasne nového šéfa Tatranského národného parku (TANAP). Až do vyhodnotenia nového výberového konania by tak mal zostať predsedom TANAP Peter Olexa.

„Pán Olexa má COVID-19. Keď sa uzdraví ja sa s ním stretnem. Následne v dohľadnej dobe vypíšeme výberové konanie. Ja nevidím nateraz zmysel, že by som mal na niekoľko týždňov poverovať úplne niekoho iného. Ja si myslím, že sa s ním dohodnem, aby to do výberového konania potiahol,“ povedal minister Taraba.