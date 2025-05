Opozícia zvoláva mimoriadnu schôdzu pre kauzu s haciendami, žiada aj poslanecký prieskum v PPA - VIDEO

Opozícia zvoláva mimoriadnu schôdzu pre kauzu s haciendami. Informovala o tom strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá schôdzu zvoláva spoločne s hnutím Progresívne Slovensko a Kresťanskodemokratickým hnutím. Opozícia kritizuje, že vláda chce túto kauzu ututlať a útočí na ľudí, ktorí sa ju snažia vyšetriť.

Opozícia žiada poslanecký prieskum v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) a ďalej záväzok, aby generálny prokurátor Maroš Žilinka riešil kauzu haciend a PPA. Opozícia ďalej žiada ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD), aby predložil správu o tom, ako Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vykonala kontroly v kauze haciend a aby zabezpečil mechanizmy na vrátenie peňazí v prípade podvodov.

„Dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, kým sa ucho neodtrhne. Dovtedy chodili ľudia blízki Smeru, Hlasu a SNS po eurofondy, kým sa krčah nerozbil,“ uviedol poslanec SaS Alojz Hlina.

Žiadosť na opätovnú kontrolu v PPA

Ako SaS ďalej informovala, parlament uznesením tiež žiada Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), aby opätovne vykonal kontrolu v PPA. Súčasne opozícia žiada, aby Národná rada SR zaviazala ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby vypracoval analýzu v kontexte zmien Trestného zákona o tom, čo treba robiť, aby tieto trestné činy neboli premlčané.

„Sme povinní robiť to pre poľnohospodárov aj pre občanov. Maslo nevzniká v supermarkete. Maslo vzniká vtedy, keď sa krava pasie na lúke. A oni to úplne popreli. Peniaze na poľnohospodárstvo dali niekomu na vírivku. To je neprijateľné,“ dodal Hlina.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kauzu podľa Hargaša vystihujú tri slová

Poslanec Ján Hargaš (PS) zdôraznil, že kauza haciendy je príkladom papalášizmu a urážkou občanov. Kauzu podľa neho vystihujú tri slová, a to arogancia, papalášizmus a nespravodlivosť.

„Je to do neba volajúca nespravodlivosť, že sa mladí ľudia nevedia dostať k bývaniu, odchádzajú preč z krajiny a trpia tým celé rodiny. Nemocnice a mosty nám tu padajú na hlavu, cesty sú rozbité ako tankodrómy. Na toto sa peniaze zjavne nenašli. Ale v tom istom čase tu oligarchovia Smeru zneužívajú eurofondy na to, aby si stavali okázalé súkromné vily a haciendy,“ vyhlásil Hargaš. Občania si podľa neho zaslúžia poznať odpovede. Vyzval preto koaličných poslancov, aby prestali kryť „zlodejiny„.

Osobitne poslanec apeluje na kolegov zo strany Hlas-SD. „Hovoria, že nie sú ako Smer a kedysi ich čestný predseda Peter Pellegrini rád opakoval frázu „padni komu padni“. Tak teraz môžu ukázať, či to mysleli vážne, alebo budú chrániť Smer a jeho zbohatlíkov,“ dodal Hargaš.

Bajo Holečková vyzdvihla prácu novinárov

Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) vyzdvihla v tejto veci prácu novinárov. „Namiesto toho, aby to riešila polícia alebo kontrolné orgány, odhaľovali to novinári, ktorých často vláda dehonestuje a uráža. Vo chvíli, keď sa objavilo prvé podozrenie, mala polícia konať a vyšetrovať,“ zdôraznila Holečková s tým, že koalícia sabotuje kontroly a znemožňuje prieskum na výboroch. Preto je podľa nej jediným riešením mimoriadna schôdza.

Strana SaS spustila aj webovú stránku www.haciendy.sk, ktorá mapuje celú kauzu. Na stránke môžu súčasne občania dodať podpis na podporu vyšetrenia kauzy. Holečková na záver upozornila, že okrem už známych haciend dostali pod rovnakou výzvou podporu na opravu v rozsahu 200 až 300-tisíc aj na iné súkromné domy. „Tie však médiá ešte nezmapovali,“ dodala poslankyňa.