Koalícia podľa Šimečku zmarila výbor k haciendám z eurofondov, Takáč odmietol odpovedať na otázky - VIDEO

Piatkový Výbor NR SR pre európske záležitosti nebol uznášaniaschopný, neprišli viacerí koaliční poslanci. Výbor sa mal zaoberať údajným zneužitím eurofondov Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA), ktorá pridelili dotácie ľuďom s väzbami na stranu Smer-SD na výstavbu ich haciend, tvrdí opozičné hnutie Progresívne Slovensko.

„Ľudia na Slovensku sú zhrození. Niekto dostal európske peniaze, a to sa bavíme o miliónoch, na podporu turizmu na Slovensku, aby sa postavili hotely, a namiesto toho si títo ľudia s väzbami na smeráckych oligarchov postavili z toho súkromné gýčové haciendy,“ povedal predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Plánovali predložiť dve uznesenia

PS tvrdí, že minister pôdohospodárstva Richard Takáč prišiel na rokovanie výboru, avšak odmietol odpovedať na otázky. „Ľudia sú oprávnene nahnevaní. Ako sa to mohlo stať? Vyšetruje sa to? Príde sa na to, kto pochybil? To sme sa chceli dnes pýtať ministra pôdohospodárstva, preto sme zvolali výbor. Pán minister prišiel, ale odmietol odpovedať na otázky. Koalícia zmarila ten výbor, takže nebol ani otvorený,“ povedal Šimečka.

PS plánovali predložiť dve uznesenia. Pri prvom uznesení mal výbor vyjadriť znepokojenie nad medializovanými informáciami o týchto stavbách a možnom zneužití eurofondov, a plánovali vyzvať ministra Takáča, aby zverejnil kompletnú dokumentáciu k týmto projektom podporeným v roku 2015, vrátane všetkých protokolov a výsledkov kontrol. Druhé uznesenie sa malo týkať poslaneckého prieskumu v PPA.

„Považujem to za škandalózne. Chceli sme žiadať o poslanecký prieskum, a žiadať ministra, aby zverejnil dokumentáciu k tým jednotlivým prípadom, ale nebolo nám to umožnené,“ dodal Šimečka.

Predseda Progresívneho Slovenska sa plánuje obrátiť na európske inštitúcie. „Budeme sa pýtať aj na európskej úrovni. Vieme, že už sa týmto zaoberajú európske orgány, ale aj tu v národnej rade neprestaneme s otázkami,“ zdôraznil predseda liberálov.

Koaličných poslancov to neznepokojuje

PS uviedlo ako príklad člena obecného zastupiteľstva v Pezinku s väzbami na Smer-SD, ktorý podľa nich zneužil eurofondy na výstavbu súkromnej vily.

„Človek, ktorý kandidoval za stranu Smer do mestského zastupiteľstva v Pezinku, dostal dotáciu z eurofondov, postavil si z toho vilu, ktorej obstarávanie vyhrala, zhodou okolností, jeho vlastná firma. Jeho firma mu postavila vilu, v ktorej býva. Budova mala slúžiť ako rekreačné zariadenie pre verejnosť, susedia však hovoria, že je na súkromné účely. A toto koaličných poslancov neznepokojuje, oni sú s tým úplne v poriadku,“ hovorí poslanec za Progresívne Slovensko Ján Hargaš.

Doplnil, že dostal informáciu o ľuďoch pracujúcich na kontrolnom úrade, ktorí chceli vec prešetriť, že dostali výpovede. „Ak sa to potvrdí, tak je to obrovské zlyhanie pána ministra,“ uzavrel Hargaš.

Poslanci PS plánujú v budúcnosti v prípade dotácií PPA zvolať výbor pre európske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo.

Opozícia podľa Takáča použila dvojaký meter

Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča opoziční poslanci zase politikárčia, čo v plnej miere preukázali aj na piatkovom výbore NR SR pre európske záležitosti, ktorý ani nedokázali otvoriť.

„Považoval by som za korektné, aby po prečítaní mien koaličných poslancov, ktorí sa výboru nezúčastnili, prečítali aj mená tých opozičných, ktorí sa výboru taktiež nezúčastnili. Opozícia však opäť použila svoj povestný dvojaký meter!,“ zdôraznil v stanovisku minister.

Ako ďalej uviedol, očakával by, a povedal to aj poslancom, že výbor pre európske záležitosti sa bude zaberať mamou Michala Šimečku, ktorú už riešia orgány európskej únie a bude musieť vracať desiatky až stovky tisíc eur z eurofondov. „A nie výzvou Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorú odobrila Európska únia a prebehlo na nej viacero nezávislých auditov, vrátane európskych,“ uviedol Takáč.

Verejný prísľub

Minister zároveň pripomenul svoj verejný prísľub, že PPA kontroluje všetky výzvy, vrátane tejto z roku 2016. „Ak sa zistí, že niekto pochybil a neplní podmienky zmluvy, ktorú má s PPA uzatvorenú, bude finančné prostriedky vracať. Bez ohľadu na to, kto to bude. Tri a pol roka tu vládli Heger, Matovič a Ódor – mohli vyšetrovať a kontrolovať všetko, aj projekty PPA. No ani vtedy ich orgány činné v trestnom konaní nič nezistili,“ skonštatoval Takáč.

Doplnil, že projekty aj v tejto výzve súčasní opoziční politici vyplácali a teraz ich spochybňujú. „Amatérsky politikárčia a vykopávajú dvere, ktoré sú už otvorené. PPA nikdy nefungovala lepšie ako za ostatného pol druha roka, za ktorý vyplatila poľnohospodárom vyše 1,1 miliardy eur konečne riadne a včas!,“ dodal minister pôdohospodárstva.