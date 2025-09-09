Aktivisti vyzývajú na nepodporenie skráteného konania k zákonu o EIA, varujú pred oslabením ochrany prírody

Klimatická koalícia, iniciatíva Zelená väčšina a organizácia VIA IURIS vyzývajú poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. zákon o EIA).
Oslabuje sa aj právna ochrana chránených území
Návrh zákona, ktorý v utorok prerokuje Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, podľa nich nedostatočne transponuje európsku smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie (RED III) a zároveň oslabuje právnu ochranu chránených území.
Výstavba veterných elektrární bude ťažšia, po novom bude potrebný súhlas obce aj regulačného úradu
„Predložená novela nielenže nedostatočne transponuje európsku smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie (RED III), ale zároveň prináša zmeny, ktoré oslabujú právnu ochranu našich najcennejších chránených území – napríklad umožňujú vyňať projekty ako lyžiarske vleky, lanovky či rekreačné strediská z povinného posudzovania vplyvov,“ uviedla koordinátorka Klimatickej koalície a Zelenej väčšiny Lucia Szabová.
Návrh neprinesie zjednodušenie povoľovacích procesov
Podľa nej návrh neprinesie potrebné zjednodušenie povoľovacích procesov pre obnoviteľné zdroje energie, naopak, hrozí ďalší chaos a znižovanie právnej istoty. „Viaceré kľúčové prvky RED III, ako napríklad akceleračné zóny či jasné pravidlá pre povoľovacie procesy, úplne chýbajú. Navyše sa do zákona dostali zásadné zmeny bez riadnej odbornej a verejnej diskusie,“ dodala Szabová.
Rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora zdôrazňuje obrovské výzvy, ktoré prináša klimatická zmena
Aktivisti podporujú cieľ zjednodušiť rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, no zdôrazňujú, že to možno dosiahnuť iba riadnym a transparentným legislatívnym procesom, nie unáhleným návrhom, ktorý spája nesúvisiace zmeny a oslabuje ochranu prírody. Preto vyzývajú poslancov, aby skrátené legislatívne konanie odmietli.