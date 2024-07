Netradičná návšteva v Slovenskom raji. Vo Ferrate Kyseľ uviazla jalovica, zachrániť sa ju však nepodarilo

Neobvyklú návštevníčku zaznamenali počas uplynulého víkendu vo Ferrate Horskej záchrannej služby Kyseľ v Slovenskom raji. Priamo pod Barikádovým vodopádom našli návštevníci bezradne stáť jalovicu.

Informovala o tom Správa Národného parku Slovenský raj na sociálnej sieti, podľa ktorej zviera zbehlo do ťažko prístupného terénu za doposiaľ nejasných okolností od svojho stáda pasúceho sa v okolí Smižianskej Maše. Dostať jalovicu späť a zachrániť ju sa však nepodarilo.

Mohol tomu niekto dopomôcť

Zviera, ktoré pochádzalo z družstva v Smižanoch, prekonalo podľa Správy NP Slovenský raj úctyhodnú cestu náročným a mimoriadne exponovaným terénom. Prešlo cez Prielom Hornádu pod Tomášovský výhľad, ďalej popri Bielom potoku dolinou Tomášovská Belá a následne uviazlo vo ferrate v Kyseli.

„Situácia, keď sa hospodárske zviera dostalo takto hlboko do ťažko prístupného terénu národného parku, patrí do kategórie mimoriadne ojedinelých. Domnievame sa, že samostatne by sa mu to nepodarilo. Je pravdepodobné, že ho od stáda mohli odlákať a na ceste mu „pomôcť“ nezodpovední turisti alebo rekreanti,“ uviedli z národného parku.

Náročný terén

Hoci poľnohospodárske družstvo vyvinulo podľa ochranárov maximálnu snahu zviera priviesť späť a zachrániť, pre náročný terén to však nebolo možné. Ako ďalej uviedli, vyčerpané zviera skončilo svoj život na mieste, kde sa vôbec nemalo ocitnúť.

„Vyzývame preto všetkých návštevníkov Slovenského raja, aby nekŕmili, nelákali a neplašili kravy, ovce či iné hospodárske zvieratá pasúce sa na lúkach národného parku,“ apelovala Správa NP Slovenský raj.

V opačnom prípade môžu podľa nej spôsobiť nemalé ťažkosti spomínaným zvieratám aj ich majiteľom, podobne ako v tomto prípade.