Na Slovensku už nie sú aktívne ohniská nákazy slintačky a krívačky, Takáč reagoval aj na kritiku opozície - VIDEO

K piatku nemáme žiadne aktívne ohnisko nákazy slintačky a krívačky (SLAK) na Slovensku. Vo štvrtok podvečer zároveň bola ukončená depopulácia posledného ohniska v obci Jurová. Informoval o tom v piatok na tlačovom bífingu po zasadnutí krízového štábu minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Dodal, že z výsledkov kontrol, ktoré vykonali v tomto týždni sa potvrdili aj viaceré porušenia nariadení. Týkali sa hlavne presunov zvierat, ako aj nedostatočných opatreniach v chovoch.

Reštriktívne opatrenia

„Na kontrolu dodržiavania dôležitých preventívnych opatrení preto bude zriadené tzv. Stále monitorovacie centrum, pozostávajúce z príslušníkov polície, armády, hasičov, posilnené o štátnych veterinárov a zavedený bude neustály pozemný ako aj vzdušný monitoring,“ informoval Šutaj Eštok. Dodal, že v prípade nedodržiavania opatrení budú prijaté ďalšie reštriktívne, ale aj nápravné opatrenia.

„Príslušníci polície a ozbrojených síl budú monitorovať vstupy do priestorov chovov a dozor budú zabezpečovať štátni veterinári. Vyzývame preto chovateľov, aby boli disciplinovaní, pretože ďalšie ohnisko by mohlo spôsobiť obrovské škody. Zdôrazňujem, preventívne kontroly nebudú prebiehať len v rizikových zónach, ale aj na území celej SR, podľa platného nariadenia,“ povedal Šutaj Eštok.

Rešpektovanie odborníkov

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč doplnil, že zatiaľ ani neočakávajú žiadne ohniská SLAK. K situácii na farme v Dolnom Štále a rozhodnutí hlavného veterinára Martina Chudého o preventívnej likvidácii chovu minister dodal, že plne rešpektuje nariadenie odborníka.

„Pre potvrdenú intenzitu kontaktov zamestnancov s farmou nakazenou SLAK v Jurovej, tu je veľké riziko prenosu nákazy. Ak by to neurobil, ohrozilo by to 120-tisíc kusov ďalších zvierat,“ povedal Takáč. Dodal, že pokiaľ budú nejaké relevantne potvrdené pochybenia zo strany poľnohospodárov, tak nezodpovedný farmár nebude odškodňovaný zo strany štátu.

Šéf agrorezortu tiež reagoval slová rôznych opozičných politikov, ktorí podľa neho situáciu so SLAK iba využívajú na svoj prospech. Na vyjadrenie poslanca KDH Mariána Čaučíka a výzve na odvolanie hlavného veterinára Martina Chudého z funkcie dodal, že k tejto téme sa majú vyjadrovať odborníci a nie politici.

Depopulácia chovu v Dolnom Štále

„Pripomínam, že odbornosť Chudého potvrdila aj Európska komisia (EK) pre kontrolu SLAK tento týždeň. Za účasti všetkých 27 veterinárnych lekárov EK, ho rakúska strana navrhla ako kandidáta na šéfa regiónu strednej Európy pre riešenie SLAK na ďalšie 3 roky. Za kandidáta ho potvrdili všetci členovia,“ povedal Takáč. Minister taktiež dementoval správu poslanca Čaučíka o nedodržaní trojkilometrového pásma medzi chovmi v Bake a Jurovej, ktorú poslanec prezentoval.

Zástupca veterinárov dodal, že technika na usmrcovanie zvierat sa momentálne presúva do chovu v Dolnom Štále, kde od zajtra začne depopulácia chovu. „Predpoklad ukončenia likvidácie zvierat odhadujeme na pondelok,“ uzavrel zástupca s tým, že prijaté opatrenia musíme naďalej dodržiavať a hlavne vydržať.