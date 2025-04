Chovateľov zasiahnutých slintačkou a krívačkou čakajú odškodnenia, prvé platby prebehnú podľa Takáča už tento piatok

Slintačka a krívačka (SLAK) spôsobuje problémy nielen poľnohospodárom, ale aj Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Od 15. apríla do 15. mája sa podávajú Jednotné žiadosti o platby na ďalší rok, pričom prebieha aj kontrola zvierat, ktorú PPA nemôže vykonať.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v pondelok po rokovaní vlády SR uviedol, že agrorezort v tejto situácii spolu s PPA preto pripravuje generálne pardóny z dôvodu ‚vyššej moci‘ v reštrikčných oblastiach výskytu SLAK.

Komunikácia s Európskou komisiou

Šéf agrorezortu dodal, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o tejto situácii komunikuje s Európskou komisiou (EK) a očakáva jej stanovisko. „Sme v situácii, že do konca roka musíme vyčerpať zo starého programu Rozvoja vidieka (RV) približne 500 miliónov eur, ktoré sú naviazané na projekty aj v živočíšnej výrobe. Napríklad na maštale, dojárrne, atď. Pritom teraz je do niektorých podnikov zákaz vstupu tretích osôb,“ povedal Takáč.

Podľa neho sa opozícia mýli, ak tvrdí, že vyplácať odškodnenia chovateľov je možné cez schémy, ktoré potrebujeme vyčerpať. „To tak nie je. Vy máte nastavené presné modely, cez aké výzvy môžete čerpať eurofondy. Ak by sme to chceli takto robiť, musí to schváliť EK. A schválenie takýchto zmien je nesmierne zdĺhavé a byrokratické,“ vysvetlil Takáč s tým, že na ministerstve našli nejaké možnosti ešte zo starého programu RV, ktorý rieši aj nákup nových zvierat, ktoré boli utratené.

Dodal, že pre veľkých chovateľov, ktorým boli utratené zvieratá, preto bude ešte bude pripravená. Pôjde však o kombináciu nakoľko chovatelia sú tiež poistení a aj existuje Európsky odškodňovací fond.

Registrácia „čiernych“ drobnochovov

Minister tiež pripomenul, že ústredný veterinár vydal opatrenie, ktorým do 9. apríla majú chovatelia možnosť zaregistrovať svoje neprihlásené chovy. „Odporúčame všetkým, aby si takého chovy cez Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) zaregistrovali. Aj v reštrikčných zónach sme takéto „čierne“ drobnochovy pomohli zaregistrovať, aby sme ich vedeli odškodňovať,“ povedal minister.

Dodal, že prvé odškodnenia (31 žiadostí) pre drobnochovateľov budú vyplatené už tento piatok. Výška odškodnenia je stanovená na trhovú cenu, aby si mohli kúpiť nové zvieratá. Financovanie odškodnenia drobnochovateľov je zo štátneho rozpočtu z peňazí určených pre agrorezort. „Pri drobnochovateľoch sa momentálne bavíme o výške odškodnenia na úrovni okolo 30-tisíc eur. Dôležité je však zastaviť nákazu a zvládnuť situáciu zodpovedne,“ uzavrel Takáč.

Kritika pomalého čerpania prostriedkov

Hnutie Slovensko (HS) v súvislosti s odškodňovaním nákazy SLAK vyzvalo ministra pôdohospodárstva Takáča, aby využíval ponúkané zdroje z Európskej únie a nezaťažoval štátny rozpočet. Poslanec Národnej rady (NR) SR Rastislav Krátky (HS) upozornil, že agrorezort Takáča je pozadu v čerpaní európskych zdrojov, z ktorých má Slovensko možnosť vyčerpať 629 miliónov eur do konca roka 2025. Minister Takáč pripravil jedinú výzvu pre poľnohospodárov, ktorú následne zrušil. Krátky preto vyzval ministra, aby využil peniaze z EÚ a nevytváral dlh z peňazí daňových poplatníkov.

Od februára 2024 do februára 2025 ministerstvo vyčerpalo len 172 miliónov EUR zo zdrojov EÚ, čo je podľa poslankyne NR SR a predsedníčky strany Za ľudí pomalé čerpanie. Upozornila, že za rok 2024 ministrovi Takáčovi už prepadlo 33 miliónov eur a hrozí, že mu prepadnú ďalšie milióny aj tento rok. “Minister Takáč vypísal výzvu, do ktorej sa prihlásilo 722 farmárov a on výzvu následne zrušil a peniaze poslal naspäť do Bruselu a farmári mohli hodiť svoje projekty do koša,” uzavrela Remišová.