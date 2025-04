Ministerstvo pôdohospodárstva čelí kritike, povinná registrácia drobných chovov vyvolala rozhorčenie

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč v pondelok vyzval drobnochovateľov k povinnej registrácii do 9. apríla v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky (SLAK) na Slovensku z preventívnych ako aj prípadných odškodňovacích dôvodov.

Podľa bývalého ministra pôdohospodárstva Szolta Simona však táto výzva vyvolala kontroverziu a má znaky prekročenia právomocí verejného činiteľa, keďže vo verejnej výzve nebolo uvedené, že registrácia je spojená s poplatkom 33 eur. Ako vysvetlil Simon, táto výzva sa vzťahuje aj na menšie chovy, ako sú sliepky do 50 ks, králiky do 100 ks, či ovce a kozy do 6 mesiacov, ktoré podľa platnej legislatívy nemajú takúto povinnosť.

„V čase mimoriadnej situácie nemôže vláda a štátny úradníci prikázať povinnosti nad rámec zákona a všeobecne platných právnych predpisov. V opačnom prípade by zneužívali svoju právomoc. Ak je to nevyhnutné, majú možnosť zmien zákonov a predpisov v skrátenom konaní. Vyzývam ministra Takáča, ako aj ministra Eštoka a hlavného veterinárneho lekára, aby konali iba v medziach platných predpisov a nezneužívali mimoriadnu situáciu na výber poplatkov od drobnochovateľov,“ uzavrel Simon.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.